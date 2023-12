Turismo archeologico e scolastico in Calabria, a Locri un incontro sulla Villa Romana di Casignana

Giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 9.00, a Locri (RC), all’interno dell’Aula Magna IIS “Oliveti-Panetta” in Via Cristoforo Colombo n°4, si terrà l’iniziativa “Villa Romana di Casignana. Turismo Archeologico e Scolastico in Calabria”.

L’evento è finalizzato a promuovere la Villa Romana di Casignana e il turismo archeologico e scolastico in Calabria.

La Villa Romana di Casignana ubicata lungo l’antico itinerario che collegava Rhegion a Locri Epizefiri, sorse nel I secolo d.C. con il suo nucleo originario e successivamente si sviluppò fino al IV secolo quando raggiunse il suo massimo splendore.

La monumentalità del suo impianto architettonico è testimoniata dalla sua estensione pari a circa 5000 mq e la sua magnificenza dalla presenza del più vasto nucleo di mosaici finora conosciuto nella Calabria Romana.

I mosaici della Villa Romana costituiscono un patrimonio artistico di grande valore e ne rappresentano senz’altro la peculiarità. Si caratterizzano per la varietà, per la quantità e per l’elegante fattura. Pavimenti a mosaico bianco e nero, mosaici policromi, mosaici geometrici e figurati e anche pavimenti in “opus sectile”, dove un intricato gioco di ritagli di marmo crea affascinanti geometrie.

Costituisce dunque uno dei tanti siti archeologici che merita di essere conosciuto e inserito anche all’interno di itinerari scolastici per consentire ai giovani di scoprire la nostra Regione e le sue peculiarità.

Il turismo scolastico, infatti, si pone come obiettivo quello di realizzare viaggi di istruzione, visite guidate, campi estivi, vacanze-studio favorendo iniziative orientate a forme di turismo educativo, incentrato sulla crescita personale e culturale.

La Calabria, con la sua storia millenaria ricca di vicende e scambi culturali, può offrire una ricchezza di testimonianze e tracce del passato. Un patrimonio storico-architettonico in grado di affascinare tutti e di consentire ai visitatori di immergersi in un passato che continua ad emozionare attraverso le sue vestigia ancora visibili.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Introduce e modera

Franco Crinò, Vicesindaco di Casignana con delega ai Beni Culturali

Saluti

Carla Maria Pelaggi, Dirigente scolastico dell’IIS “Oliveti-Panetta”

Intervengono

Rocco Celentano – Sindaco di Casignana

Immacolata Aversa – Professoressa Liceo Classico Oliveti

Agata Mazzitelli – Consigliera Delegata alla Cultura del Comune di Casignana

Sergio Marando – Rup Progetto Valorizzazione Villa Romana di Casignana

Loredana Musolino – Supporto Tec. Amm. al Rup Progetto Valorizzazione Villa Romana di Casignana

Umberto Panetta – Direttore dei lavori del Progetto Valorizzazione Villa Romana di Casignana

Antonio Blandi – Project Manager Officine delle Idee