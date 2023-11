Il 23 novembre la premiazione degli studenti del concorso tre hashtag contro la violenza sulle donne – # nonsonocarne – #leparolefannomale – #iochiedoaiuto”.

Si svolgerà il 23 novembre alle ore 10,30, presso la Sala Congressi del Castello Ruffo di Scilla, la premiazione degli studenti degli Istituti Superiori “E.Fermi” di Bagnara Calabra e “Nostro- Repaci” di Villa San Giovanni, nell’ ambito del Concorso indetto dall’ Associazione A.GE.S S. dal titolo ” Tre hashtag contro la violenza sulle donne – # nonsonocarne – #leparolefannomale – #iochiedoaiuto”.

I lavori degli studenti sono stati preceduti da un incontro di riflessione e consapevolezza con esperti in materia di violenza sulle donne. Un momento di educazione al rispetto e ad imparare a riconoscere i primi segnali di violenza che possono portare a conseguenze più gravi. Sono stati illustrati ai discenti i vari aspetti della violenza sulle donne e sono stati stimolati a porre delle domande con grande partecipazione emotiva e motivazionale.

Durante la premiazione interverranno, oltre alle due Dirigenti, l’ Avv. Paola Carbone – Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’ Avv. Giusy Pino – Coordinatrice dell’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere.

Soddisfatta Silvana Ruggiero, l’ instancabile Presidente dell’ A.GE.S.S., per i la numerosa partecipazione degli studenti che hanno prodotto lavori in tutte le sezioni, cortometraggio, poesia, fotografia e disegno.

” Ho sempre creduto che la problematica della violenza sulle donne vada portata tra i banchi di scuola, l’ educazione all’ affettività, al rispetto, saper riconoscere i segnali di rapporti o amori

” malati” ed essere consapevoli che bisogna parlare dei disagi di cui si è vittime, non può che partire dalla scuola, che deve preparare i giovani non solo sotto l’ aspetto didattico, ma anche sociologico, per la vita fatta di relazioni e di continue emotività.”

La Ruggiero ringrazia gli studenti, le Dirigenti Graziella Ramondino e Maristella Spezzano, rispettivamente degli Istituti “E.Fermi” di Bagnara e ” Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni per aver sposato questo progetto ed i Commissari del Comune di Scilla per il patrocinio gratuito dell’ evento.