A Polistena la consegna delle borse di studio della Fondazione Girolamo Tripodi

Non poteva essere ricordata meglio la ricorrenza del 96° anniversario della nascita di Girolamo Tripodi. Infatti a Polistena, presso lo storico Cinema Garibaldi, nella giornata del 19 ottobre si è svolta una bellissima e straordinaria manifestazione, molto partecipata da un pubblico molto numeroso e attento, ricca di contenuti e di impegno civile e sociale, promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi.

La manifestazione è stata organizzata per effettuare la premiazione dei vincitori del bando di concorso per le Borse di studio “Girolamo Tripodi” riguardanti l’anno scolastico 2022/23.

L’incontro è stato aperto con l’esecuzione dell’inno nazionale e dell’inno europeo da parte dell’Orchestra della Scuola Media “F. Jerace”, diretta egregiamente dal prof. Bagnato, che poi ha allietato la manifestazione con intermezzi musicali molto riusciti ed apprezzati: ricordiamo a tal proposito che l’orchestra si compone di 90 elementi e rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per la scuola e per l’intera comunità polistenese.

Subito dopo ha preso la parola il conduttore Michele Carlino (giornalista RA) che ha ricordato le sue frequentazioni giovanili con Girolamo Tripodi e le grandi battaglie per la difesa dell’ambiente e contro la megacentrale a carbone di Gioia Tauro e la sua strenua battaglia contro l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Successivamente, è intervenuto Michelangelo Tripodi, Presidente della Fondazione, che ha ringraziato tutte e tutti per la presenza e la partecipazione, ricordando l’importanza della giornata e la scelta della Fondazione di investire sui giovani per costruire un classe dirigente che abbia davvero a cuore il destino di questa terra. Tripodi ha ricordato come Girolamo Tripodi pur essendo autodidatta ha sempre creduto nel valore e nell’importanza della cultura e dell’istruzione, caratterizzando la sua lunga attività amministrativa di Sindaco di Polistena con scelte significative e innovative: libri di testo gratuiti per tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo fino alla terza media, mensa scolastica, doposcuola, colonie estive, asili nido, la Costituzione distribuita nelle scuole, edilizia scolastica con la realizzazione di scuole, dall’infanzia al superiore, moderne ed attrezzate all’avanguardia rispetto a tutto il resto del territorio. Con Girolamo Tripodi, Polistena ha conosciuto una stagione di crescita fondamentale: sono stati realizzati il nuovo Palazzo degli uffici e l’auditorium comunale esempi di lotta vincente contro la ‘ndrangheta, è stato realizzato il nuovo Ospedale S. Maria degli Ungheresi per garantire il diritto alla salute, Polistena è stato il primo comune della Calabria ad avere la rete del metano, l’estate culturale polistenese è stata per decenni un punto di riferimento in tutta la Calabria e si potrebbe continuare a lungo. Insomma Polistena era invidiata e d ammirata in Calabria ed anche fuori dalla Calabria. Oggi, purtroppo, non è più così e Polistena ha perso il suo ruolo e la sua immagine. Proprio per questo, Michelangelo Tripodi ha espresso l’augurio che i giovani polistenesi possano diventare la nuova speranza per costruire una nuova pagina per il futuro di Polistena.

Subito dopo si è passati alla premiazione dei vincitori ed alla consegna degli attestati a tutti i partecipanti al Bando di Concorso. Sono risultati vincitori delle Borse di studio “Girolamo Tripodi”:

· Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna”

TEMA DEL CONCORSO : Percorrendo passo passo la vita del Senatore Girolamo Tripodi, il candidato esprima il suo giudizio sul momento più importante di questo percorso che ha storicizzato la sua memoria.

1° Premio D’Agostino Adelma Anna 2^C

2° Premio Colaciuri Chiara 2^A

· Istituto Comprensivo “Francesco Jerace”

TEMA DEL CONCORSO: Da lavoratore nei campi a Senatore della Repubblica e Questore anziano del Senato, Girolamo Tripodi è stato un esempio per tutti coloro che vorranno tramandare il loro ricordo con le azioni mirate al miglioramento del vivere civile.

1° Premio Politanò Angelo Maria 2^C

2°Premio Furfaro Salvatore 2^C

· Istituto Istruzione Superiore “Giuseppe Renda”

TEMA DEL CONCORSO: Thomas Alva Edison, inventore e imprenditore, ha detto : “Ho amici in tuta da lavoro la cui amicizia non vorrei scambiare con i favori di tutti i re del mondo”. Il candidato, percorrendo il cammino fatto dal Senatore Girolamo Tripodi nella sua vita, indichi la validità di questo pensiero.

1° Premio Spagnolo Giada 5^G

2° Premio Mercuri Samanta 4^A

Il prof. Francesco Nasso, già Dirigente Scolastico e Presidente della Commissione di valutazione, per ciascun vincitore ha illustrato le motivazioni che hanno portato la Commissione a scegliere ciascuno dei premiati, mettendo in evidenza l’assoluta uniformità di giudizio che ha caratterizzato il lavoro e le scelte della Commissione.

Nel corso della premiazione si sono registrati gli interventi dei rappresentanti degli istituti scolastici.

La prof. De Moro Maria ha portato il saluto del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Renda” Antonio D’Alterio ed ha ringraziato la Fondazione per la meritoria iniziativa di grande valore sociale.

La Dirigente Scolastica regg. dell’I.C. “Capoluogo Brogna” Anna Rita Galletta ha ricordato la figura di Girolamo Tripodi e i valori di cui è stato portatore. In questo senso , ha ribadito la necessità che l’istituto scolastica sia davvero un’agenzia educativa al servizio del territorio e sappia cogliere tutte le occasioni che si presentano per un progresso collettivo, manifestando la disponibilità a continuare anche in futuro la collaborazione con la Fondazione Girolamo Tripodi.

La Dirigente Scolastica Maria Tigani dell’I.C. “F. Jerace” ha ricordato come la sua scuola abbia accompagnato fin dall’inizio il percorso di questo Bando di concorso, giunto oggi alla sua felice conclusione. Ciò a testimonianza di una scelta di grande apertura e disponibilità che l’Istituto Comprensivo vuole avere verso il territorio e le iniziative sociali e culturali che vengono proposte. Tale impostazione, unitamente al lavoro prezioso e qualificato svolto dai docenti, sta consentendo all’I.C. “F. Jerace” di conoscere un importante processo di crescita di cui è anche dimostrazione la bellissima Orchestra della Scuola Media composta da 90 elementi che rappresenta l’orgoglio e il fiore all’occhiello dell’Istituto. Ha, infine, ribadito l’intenzione di proseguire nella collaborazione con la Fondazione.

Per ricordare la giornata la Fondazione ha voluto consegnare una targa di ringraziamento ai tre Dirigenti Scolastici Antonio D’Alterio, Anna Rita Galletta e Maria Tigani, al Presidente della Commissione prof. Francesco Nasso, ai componenti della Commissione prof.ssa Vincenza Armino e prof.ssa Maria Silvana Sapone e al giornalista Michele Carlino.

La Fondazione ringrazia tutti i partecipanti per la grande riuscita dell’iniziativa e per il successo che il Bando di concorso ha riscosso nelle scuole polistenesi; ciò incoraggia e conforta nel prosieguo dell’impegno della Fondazione diretto in particolare verso le giovani generazioni.

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici polistenesi che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.