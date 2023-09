Salute e risorse di comunità: a Reggio Calabria al via il corso di sensibilizzazione ai problemi alcol-correlati

Gli stili di vita, e tra questi il consumo di bevande alcoliche, incidono significativamente sulla salute pubblica e la loro complessità impone l’attivazione di risorse e collaborazioni tra famiglie, scuola, istituzioni, associazioni e territorio che si occupino della prevenzione dell’insorgere della dipendenza attraverso l’ascolto dei bisogni e la promozione del benessere globale. Il CERESO odv, da sempre impegnato nella formazione e nella promozione del benessere, ha posto il tema del consumo problematico di alcol al centro della sua agenda per sollecitare la riflessione e l’impegno comune su questa vera e propria emergenza educativa. Per questo motivo, insieme al Comune, al CSV, al Forum del III Settore, all’ANPE e all’Aicat, Associazione Club Alcologici territoriali, ha ideato e promuove il Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico e sociale ai problemi alcolcorrelati che si svolgerà a Reggio Calabria, presso l’Auditorium della Piccola Opera Papa Giovanni, il prossimo 5-6-7-8 ottobre. L’evento formativo è rivolto a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a promuovere la salute e migliorare la qualità di vita delle comunità. Il corso, oltre a offrire l’opportunità di conoscere l’approccio ecologico sociale, permetterà ai partecipanti di applicare strumenti semplici e validati a livello europeo per imparare a riconoscere precocemente i segnali del disturbo e intervenire in modo corretto ed efficace. Oltre agli obiettivi formativi, il percorso vuole proporsi come un’opportunità per favorire il confronto e la creazione di reti di persone e associazioni che possano impegnarsi attivamente sul territorio per la promozione della salute.

Il programma e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito del CERESO www.cereso.it o telefonando ai numeri 0965644389/3317586166