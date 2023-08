Lo stilista Giuseppe Fata a Martone ospite del vice sindaco Calvi: “Affascinato dal culto arboreo della ‘ntinna”

Lo stilista di origine reggina, Giuseppe Fata, ieri è stato ospite del vice sindaco di Martone, Renzo Calvi. L’artista, noto per le sue “teste sculture”, è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere che esaltano la bellezza e l’eleganza delle creazioni sartoriali. «Sono rimasto colpito dal rito arboreo della ‘Ntinna – ha detto Giuseppe Fata, Oscar della Moda nel 2021 a Dubai – una tradizione che ho trovato molto affascinante e sulla quale stiamo pensando, insieme al vice sindaco Calvi, di realizzare un qualcosa che possa esaltarne bellezza e unicità».

Il rito dell’albero della cuccagna, conosciuta come la “‘Ntinna”, affonda le sue radici nella notte dei tempi e rappresenta il momento più atteso ed esaltante della festa patronale di San Giorgio Martire, che viene celebrato ogni anno nel mese di agosto. Una festa che negli anni ha saputo conservare la sua originalità, grazie alla convinta partecipazione di un’intera comunità che, intorno a questo antichissimo rito, ritrova la propria identità culturale.

«Volevo ringraziare Fata – ha detto il vice sindaco Calvi – per averci onorato della sua presenza e soprattutto per avere dimostrato interesse verso il nostro rito arboreo che, spero, possa diventare il soggetto di una sua prossima scultura». Proprio la ‘Ntinna di Martone, nei giorni scorsi, è stato il soggetto di un interessante documentario realizzato dal video fotoreporter Saverio Caracciolo e andato in onda su un noto network televisivo regionale.