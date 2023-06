Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si celebrano le Giornate Europee dell’Archeologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato 17 e domenica 18 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i riflettori si illumineranno sul lavoro dell’archeologo, attraverso eventi, laboratori e conferenze.

Nelle due giornate prenderà il via il nuovo ciclo di laboratori didattici dedicato ai più piccoli, coordinato dall’archeologa Maria Domenica Lo Faro, funzionario del MArRC. Il 17 e il 18 giugno, in un’area appositamente allestita nel suggestivo spazio di piazza Paolo Orsi, tutti i bambini potranno vivere direttamente l’esperienza di uno scavo archeologico, attraverso la dilettevole simulazione organizzata da 4Culture Srls. La partecipazione, compresa nel costo del biglietto di ingresso al MArRC, non necessiterà di prenotazione e avrà la durata di circa mezz’ora.

«Un laboratorio didattico molto divertente – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino –, pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni. I piccoli visitatori, accompagnati dai familiari, potranno osservare le operazioni condotte dagli archeologi durante uno scavo e gli strumenti utilizzati, vivendo l’emozione di una scoperta». Il laboratorio si terrà alle ore 10:30, alle 12:00, alle 17:30 e alle 18:30. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto, soggetto a bigliettazione ordinaria.

Sabato 17 Giugno, alle ore 17:00 in sala conferenze, il MArRC ospiterà un nuovo incontro promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, presieduto da Loreley Rosita Borruto. Relazioneranno la prof. Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica presso il dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne all’Università degli Studi di Messina e presidente onorario e direttore scientifico del CIS, e la prof. Nunzia Rositani, Associato di Assiriologia presso lo stesso dipartimento. Si parlerà de “Il patrimonio archeologico: valore condiviso e possibilità di crescita per le singole comunità e per la società” e di “Resilienza e propaganda politica nell’antica Mesopotamia: il re- costruttore”. Il programma di eventi culturali è coordinato dalla dott.ssa Giuseppina Cassalia, funzionario del MArRC.

«Prosegue la ricca programmazione del Museo – aggiunge Malacrino. Siamo felici di dare inizio ai nuovi laboratori didattici per i bambini in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Chissà, magari uno di loro resterà così entusiasta dall’esperienza che deciderà cosa fare da grande: l’archeologo. L’offerta culturale non si limiterà ai più piccoli e proseguirà con gli incontri promossi dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, che ringrazio per la pluriennale collaborazione».