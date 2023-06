“I restauri al MArRC”: al via un nuovo ciclo di conferenze per presentare metodologie e risultati

Il ricco programma di eventi culturali del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prevede nel mese di giugno i primi due momenti di un ciclo di conferenze dal titolo “I restauri al MArRC”. Gli incontri, curati dal Funzionario Restauratore Barbara Fazzari, si terranno l’8 e il 13 giugno presso la sala conferenze, alle ore 17:00.

«Il ciclo di incontri – dichiara la dott.ssa Fazzari – nasce dall’idea di condividere con la città e con i visitatori le attività conoscitive e gli interventi conservativi programmati dal Laboratorio di restauro del MArRC sui reperti ivi conservati».

Domani 8 giugno si terrà la conferenza sui mosaici provenienti dalla Villa dell’Annunziata di Reggio Calabria, che verterà sul restauro di un mosaico, eseguito di recente in collaborazione con il “Consorzio Pragma”. Seguirà una breve visita guidata ad altri lacerti musivi provenienti dallo stesso contesto archeologico e restaurati in precedenza dalla ditta “Restauro opere d’arte” di Giovanni Riccardi e dalla società cooperativa “C.B.C. Conservazione Beni Culturali”.

Alla conferenza, promossa dal Museo in sinergia con l’Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, interverrà la dott.ssa Fazzari, introdotta dai saluti istituzionali del direttore del Museo, Carmelo Malacrino, e del presidente dell’Associazione Amici del Museo, Francesco Arillotta.

«Il MArRC non è solo spazi espositivi – dichiara il direttore Malacrino. Tante sono le attività che si svolgono quotidianamente negli uffici e nei laboratori; tra queste, prioritarie sono quelle volte allo studio e alla conservazione dei reperti esposti o conservati nei depositi. In questi anni il Museo è intervenuto restaurando migliaia di manufatti, sia attraverso il personale interno, sia con il supporto di professionisti esterni. Questo ciclo di conferenze nasce dalla volontà di dare spazio e visibilità ad alcuni di questi progetti di restauro, presentando al pubblico i risultati ottenuti. Ringrazio la dott.ssa Fazzari, che coordina il nostro Laboratorio di Restauro, per l’impegno nel divulgare e far conoscere anche le attività conservative svolte nel “dietro le quinte” del Museo».

Il 13 giugno si terrà una conferenza sul restauro degli affreschi provenienti dalle Terme Romane di Reggio Calabria, da poco proposto anche alla XXVIII edizione del Salone Internazionale del Restauro di Ferrara.