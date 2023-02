“Giornalismo tra informazione e deformazione”: domani l’incontro a Reggio Calabria

Martedì 28 febbraio c.m., alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e la stessa Biblioteca promuovono l’incontro “Giornalismo tra informazione e deformazione”. Dopo i saluti di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, relaziona il giornalista Cesare Minniti. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.

Attraverso l’informazione, i cittadini assumono conoscenza dei fatti di interesse collettivo, affinché l’informazione non si trasformi in strumento di manipolazione delle coscienze è necessario l’obiettività del giornalista. Il compito del giornalista è quello di fornire al cittadino elementi necessari in modo da potersi formare un giudizio autonomo dei fatti. Giornalismo etico dunque come forma di rispetto nei confronti del lettore e della professione.