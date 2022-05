“IncontARCI con l’Autore”, lunedì 30 maggio appuntamento con Salvo Vitale che presenta “In nome dell’antimafia. Cronache da Telejato”

Nuovo appuntamento con la rassegna “IncontrARCI con l’autore”: lunedì 30 maggio 2022 alle ore 17:30 presso il circolo Samarcanda di Via Cuzzocrea 11, l’Arci Reggio Calabria e la Fondazione Girolamo Tripodi avranno il piacere di ospitare Salvo Vitale, il quale per l’occasione presenterà il libro “In nome dell’antimafia. Cronache da Telejato”.

L’iniziativa promossa dall’ Arci Reggio Calabria e organizzata in collaborazione con la Fondazione Girolamo Tripodi e il supporto della libreria Amaddeo di Reggio Calabria, sarà introdotta dal Presidente provinciale dell’ Arci Giuseppe Fanti e dal Presidente della Fondazione Michelangelo Tripodi e vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore del libro, anche del Dott. Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Reggio, che a breve assumerà l’incarico di Procuratore della Repubblica a Reggio Emilia.

L’autore riproporrà parte delle sue tante inchieste condotte con l’emittente privata Telejato, in cui è caporedattore, per illustrare le dolorose vicissitudini di imprenditori ai quali sono stati sequestrati i beni e riconsegnate poi le briciole, per responsabilità degli amministratori giudiziari: frammenti di vite umane stritolate dalla morsa dell’Ufficio misure di Prevenzione, sanguinosi vissuti umani di chi si è trovato improvvisamente abbandonato da quella macchina amministrativa che avrebbe dovuto tutelarli.

L’iniziativa rientra tra le tante attività di animazione che hanno trasformato il Samarcanda da bene simbolo della criminalità organizzata a laboratorio di idee e di proposte culturali e sociali.