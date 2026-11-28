Una sala gremita e una partecipazione attenta hanno fatto da cornice, ieri sera, alla presentazione di Online Offlife, il libro di Lucia Bellassai, edito da Publigrafic, ospitata nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone.

L’iniziativa si è trasformata in un’importante occasione di approfondimento e riflessione su un tema di grande attualità: il rapporto tra persone e tecnologia, le conseguenze dell’uso eccessivo degli strumenti digitali e le nuove forme di dipendenza e disagio che possono derivarne, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Ad aprire la serata è stato il sindaco Voce che nel suo intervento, ha richiamato l’attenzione sull’attualità e sulla rilevanza dei temi affrontati nel volume, sottolineando quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sui rischi legati all’uso distorto e incontrollato delle tecnologie digitali, soprattutto tra i più giovani.

L’assessora alla Cultura Dalila Venneri ha sottolineato l’importanza di rendere la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” uno spazio aperto anche agli appuntamenti culturali, al dialogo e alla condivisione di idee sottolineando la necessità di promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione che coinvolgano famiglie, istituzioni e mondo educativo, affinché si possa costruire una maggiore consapevolezza collettiva e offrire alle nuove generazioni strumenti adeguati per affrontare le sfide della società contemporanea.

L’incontro ha visto alternarsi contributi di grande spessore e provenienti da ambiti disciplinari differenti.

Il magistrato Rosario Aracri ha richiamato l’attenzione sul ruolo educativo delle famiglie e sulla responsabilità di genitori e tutori rispetto ai comportamenti dei minori. Una riflessione che ha evidenziato quanto sia fondamentale il contributo di tutte le componenti della comunità educante nella trasmissione delle regole di convivenza civile e nella prevenzione dei fenomeni di disagio e devianza.

Particolarmente significativo anche l’intervento della dottoressa Antonella Cernuzio, esperta in patologie legate alle dipendenze, che ha illustrato gli effetti dell’esposizione prolungata agli schermi sul funzionamento del cervello, soffermandosi sugli squilibri neurochimici e sulle ripercussioni sui meccanismi di controllo cognitivo, sulla gestione delle emozioni e sui circuiti della gratificazione.

La dimensione filosofica ed etica della questione è stata al centro degli interventi di don Francescantonio Spadola che si è soffermato sul ruolo della tecnica e sulla sua capacità di influenzare il modo in cui l’uomo interpreta e vive la realtà.

Monsignor Ezio Limina ha richiamato l’importanza della dimensione umana, della crescita personale e del diritto di ciascuno a una piena realizzazione della propria humanitas.

A concludere la serata è stata l’autrice Lucia Bellassai che ha illustrato la genesi e il significato più profondo della sua opera.

Online Offlife non vuole essere soltanto un’indagine sulle criticità del mondo digitale, ma anche un invito a recuperare una dimensione di vita nella quale la tecnologia torni a essere uno strumento al servizio dell’uomo, senza sostituirsi alle relazioni, agli affetti e ai legami autentici.

Un messaggio particolarmente importante, soprattutto quando si parla di giovani e del loro futuro: è necessario ricostruire contesti capaci di offrire risposte, sostegno e punti di riferimento.

La grande partecipazione registrata e la qualità degli interventi hanno confermato l’interesse e la sensibilità della comunità verso una questione che coinvolge ormai ogni ambito della società.

Una serata che ha saputo andare oltre la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un momento di confronto tra competenze, esperienze e visioni diverse, con un obiettivo comune: promuovere maggiore consapevolezza e restituire centralità alla persona, alle relazioni umane e al valore della vita.