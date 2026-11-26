Messaggi forti, parole di speranza, musica, poesia e memoria. Pallagorio ha celebrato questa mattina la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una partecipata manifestazione e l’inaugurazione della panchina dedicata a Raffelina Gentile, vittima di femminicidio.Nata da un’idea di Nuccia Santoro e promossa da un comitato informale costituito dal Comune di Pallagorio, dalle associazioni del territorio e dalla parrocchia, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento della famiglia di Raffelina e del mondo della scuola, dando vita a un significativo momento di partecipazione collettiva.Presenti il sindaco di Pallagorio Umberto Lorecchio, padre Martin, padre Nikolin, i rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Verzino Comandante di con il Maresciallo Francesco Campanella, il presidente di Fili Meridiani APS Ettore Bonanno, il presidente della Pro Loco Ofelia Giusicci Eugenio Iocca, la Real Pallagorio ASD e la Banda Musicale del Distretto Arbëresh con Franco Amendola.La manifestazione ha preso il via presso la Chiesa del Carmine con un momento di riflessione condivisa sul tema della violenza sulle donne. La giornata è poi proseguita con un corteo, accompagnato dalle esecuzioni musicali degli studenti, fino a piazza Santa Filomena.

Qui Rosina Marra ha presentato l’iniziativa, ripercorrendone la genesi e il significato, sottolineando il coinvolgimento della famiglia di Raffelina e il valore del percorso condiviso tra istituzioni, parrocchia e realtà associative del territorio.

Una rosa e delle note musicali per ricordare Raffelina. A realizzare la splendida e significativa panchina è stata l’artista arbëreshe Carmelina Mele, che attraverso la sensibilità e il linguaggio dell’arte ha dato forma a un simbolo permanente di memoria e sensibilizzazione. Una rosa rossa, le note musicali e la scritta «Se ti ferisce, non è amore» accompagnano il ricordo di Raffelina Gentile. Sulla panchina è riportato anche il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking.

Suggestivo ed emozionante il momento dell’inaugurazione, con le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e la panchina inizialmente ricoperta da una tradizionale coperta tessuta al telaio dalle donne arbëreshe. Un gesto dal profondo valore simbolico, capace di intrecciare la memoria di Raffelina con l’identità culturale della comunità e il patrimonio di saperi custodito e tramandato dalle donne.

Nel corso della manifestazione si sono susseguiti gli interventi di Franco Amendola, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Verzino-Melissa, e del sindaco di Pallagorio Umberto Lorecchio.

Protagoniste le nuove generazioni. Dopo l’inaugurazione, spazio alle voci dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Verzino-Melissa, provenienti dai plessi di Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Verzino e Perticaro.

Gli studenti hanno letto messaggi di riflessione e poesie, tra cui una in lingua arbëreshe recitata dagli alunni della scuola di Carfizzi, e presentato i cartelloni realizzati per l’occasione, affidando alle parole e ai colori messaggi forti contro ogni forma di violenza sulle donne.

Un prezioso lavoro educativo, condiviso con i docenti, che hanno contribuito alla giornata anche attraverso esecuzioni musicali, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione di una società fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà.

A impreziosire la mattinata anche l’ascolto di «Mamma stai tranquilla», intenso e toccante brano di Maria Francesca Fiorito, pallagorese d’adozione. Una significativa testimonianza artistica contro la violenza sulle donne, capace di affidare alla forza della musica un messaggio di denuncia, consapevolezza e speranza.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale presso il Salone Maria, nel segno della condivisione e dello spirito di comunità.