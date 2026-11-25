Una città attraversata da un fiume di rosso, centinaia di voci di bambine e bambini e un messaggio forte e chiaro: il silenzio sulla violenza va rotto, sempre, a partire dall’educazione delle nuove generazioni.

Si è svolta questa mattina, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’iniziativa “Rompiamo il silenzio”, che ha coinvolto le alunne e gli alunni degli Istituti Comprensivi cittadini in una partecipata passeggiata attraverso il centro della città, conclusasi nel piazzale antistante il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”.

Una manifestazione di grande partecipazione e significato, durante la quale il colore rosso ha attraversato le strade cittadine, trasformando il corteo in una testimonianza collettiva di consapevolezza, solidarietà e impegno contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

Momento particolarmente coinvolgente è stato quello che ha visto, nel piazzale antistante il teatro, il sindaco Voce invitare le bambine e i bambini a salire sul palco e a fare rumore, a rompere simbolicamente quel silenzio che troppo spesso accompagna le storie di violenza.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha trasformato i più piccoli nei veri protagonisti della giornata, dando voce alla richiesta di una società più giusta, rispettosa e libera dalla paura.

Al centro dell’iniziativa il progetto promosso dall’Istituto Comprensivo Rosmini – Giovanni XXIII, condiviso dall’assessorato alle Pari Opportunità e Pubblica Istruzione e accolto da tutti gli Istituti Comprensivi della città. Musica, danza e teatro, insieme alla partecipazione del Coro Scolastico Crotonese Koinè, hanno accompagnato una mattinata dedicata alla sensibilizzazione e alla costruzione di una cultura del rispetto.

Nel corso dell’incontro l’assessora alle Pari Opportunità Dalila Venneri ha rivolto ai giovani partecipanti un messaggio importante: la lotta alla violenza non può limitarsi alla condanna dei gesti più evidenti, ma deve cominciare molto prima, riconoscendo e contrastando anche le forme di violenza psicologica, il controllo, le umiliazioni e le limitazioni della libertà personale.

Nel suo intervento rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, l’assessora ha richiamato tre parole fondamentali: rispetto, libertà e gentilezza: “l‘amore non controlla, l’amore non possiede, l’amore non fa paura. L’amore ascolta, rispetta, comprende e lascia liberi di essere se stessi”, ha sottolineato, invitando i più giovani a riconoscere i comportamenti sbagliati, a non voltarsi dall’altra parte davanti alle prepotenze e a chiedere aiuto agli adulti di riferimento.

Un messaggio rivolto a tutti: alle bambine e alle ragazze, perché non rinuncino mai alla propria libertà e alla propria identità; ai bambini e ai ragazzi, perché comprendano che la vera forza non sta nel prevaricare, ma nel saper ascoltare, rispettare e accettare anche un no.

La mattinata ha dimostrato quanto sia importante il coinvolgimento della scuola, delle famiglie e delle istituzioni in un percorso educativo condiviso. Perché contrastare la violenza significa anche costruire, giorno dopo giorno, relazioni sane, fondate sulla reciprocità e sulla libertà.

“Rompiamo il silenzio” non è stato soltanto uno slogan, ma un invito concreto a fare la propria parte. E questa mattina, con centinaia di bambine e bambini nelle strade, il messaggio è arrivato forte e chiaro: il rispetto non si celebra soltanto il 25 novembre, il rispetto si pratica ogni giorno.