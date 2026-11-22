“Ci ritroviamo oggi per condividere un momento di riflessione, di ascolto e di consapevolezza, nell’imminenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre“. E’ così che l’APS Mesoraca in Festival ha introdotto l’appuntamento culturale tenuto ieri pomeriggio nella sede della Sezione di Crotone della Lega Navale Italiana, in collaborazione con il Liceo Raffaele Lombardi Satriani di Mesoraca ed al Comitato di Crotone della Società Dante Alighieri.

Echi dall’aldilà. Diamo voce al silenzio è stato il titolo del coinvolgente reading proposto, liberamente ispirato a Ferite a morte, il libro di Serena Dandini e Maura Misiti, un’opera di grande intensità umana e civile che affronta il tema del femminicidio attraverso una raccolta di monologhi affidati idealmente alle donne che hanno perso la vita per mano di chi avrebbe dovuto amarle e rispettarle.

«E se queste vittime potessero parlare?»

E se le donne che non ci sono più potessero finalmente raccontare la propria storia? Se potessero dire ciò che hanno vissuto, ciò che hanno provato, ciò che avrebbero voluto cambiare? Se potessero riappropriarsi di quella libertà che è stata loro negata? Si sono voluti chiedere, studenti, insegnanti assieme ad alcuni dei volontari del collettivo che dall’entroterra, da anni, stanno dando vita ad un serio calendario di incentivazione alla lettura, conquistando il panorama regionale e nazionale con, addirittura, la prima riuscitissima edizione del Premio Letterario Nazionale Messurga, appena svolto da settembre scorso.

Così, Echi dall’aldilà non è stata una semplice riproposizione dell’opera che lo ha ispirato. I testi rivisitati, adattati e inseriti in una narrazione più ampia e continuativa, hanno avuto come filo conduttore che unisce le diverse storie, un unico percorso emotivo. A questa riscrittura si sono anche aggiunti due monologhi originali, dedicati alla filosofa Ipazia e alla poetessa lucana Isabella Morra, scritti dal professor Francesco Grano, direttore artistico e presidente di Mesoraca in Festival. Due figure femminili appartenenti a epoche lontane, accomunate dalla forza del pensiero, dalla libertà intellettuale e da un destino tragicamente segnato dalla sopraffazione.

IL SIGNIFICATO DELLA RAPPRESENTAZIONE E L’INVITO ALL’ASCOLTO

Ed è con questo sentimento di partecipazione autentica che si è potuto ascoltare non soltanto uno “spettacolo”, ma un momento di denuncia, di memoria e di responsabilità collettiva. Senza generalizzare né contrapporre uomini e donne. Proponendo, tra letture e pubblico, il valore di una domanda, quanto di una riflessione, forse anche “solo” un’emozione nuova.

“Perché il silenzio non protegge. Il silenzio non cancella. Il silenzio, troppo spesso, lascia sole le vittime” -ha riecheggiato nelle pause- “perché nessuna donna dovrebbe essere costretta a morire per poter finalmente essere ascoltata” e “perché il silenzio, da oggi, possa davvero avere una voce“.

Un gran bel contributo da questi giovani attivisti dell’impegno condiviso del valore della cultura, della lettura e del confronto che ha trovato nel delicatissimo tema della violenza sulle donne, uno strumento per andare ben oltre fatti di cronaca: “è una ferita sociale e culturale che interpella tutti noi. Contrastarla significa educare al rispetto, promuovere la libertà, riconoscere il valore di ogni persona e, soprattutto, imparare ad ascoltare anche quelle voci che troppo spesso sono state ignorate, soffocate o messe a tacere“.

Ed è proprio attraverso le parole, la memoria e la forza della testimonianza che si sono inseriti i contributi di Elisabetta Martino, Raffaella Elia, Eloisa Tesoriere, Antonella Cosentino, Lucia Bellassai, Manuela Muratgia, Rosina Parise, Ludovica Lavigna, Mariassunta Giordano, Anastasia Ceraudo, Teresa Brizzi, Teresa Artese, Annamaria D’Angelo, Giulia Schipani, Maria Rosaria Calabretta, Agnese Odoguardi, Anastasia Ruberto, Francesca De Gennaro, Aurora Cavarretta, Rosario Ferrazzo, Luca Cropanese che, nella splendida cornice della Sala Tonino Nicoletta della Lega Navale di Crotone, hanno saputo offrire non una semplice riproposizione dell’opera ispiratrice. I testi, rivisitati, adattati e inseriti in una narrazione più ampia e continuativa, hanno trovato un filo conduttore capace di unire le diverse storie e restituire forza a un messaggio condiviso.