La Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” ha ospitato, ieri sera, la presentazione di “Ti ho trovata all’orizzonte”, il nuovo romanzo di Antonio Oliverio, protagonista di un incontro che ha intrecciato letteratura, ricerca scientifica, esperienze di vita e riflessioni sui sentimenti.

Con l’autore sono intervenuti l’assessora alla Cultura Dalila Venneri, Telemaco Pedace e Luciana Proietto, dando vita a un momento di approfondimento e confronto attorno a un’opera che si distingue per la capacità di unire la dimensione scientifica e quella narrativa, conducendo il lettore in un viaggio tra le profondità del mare e quelle dell’animo umano.

Nel corso della serata, il libro è stato occasione per conoscere più da vicino il percorso umano e professionale di un giovane autore che ha saputo trasformare le proprie esperienze in materia narrativa.

Il confronto ha permesso di soffermarsi sul rapporto tra realtà e immaginazione, sul valore della ricerca scientifica come fonte di ispirazione e sulla capacità della letteratura di raccontare luoghi, emozioni e legami attraverso prospettive originali.

L’assessora alla Cultura Dalila Venneri ha sottolineato, nel contesto della presentazione, il valore delle occasioni culturali che permettono di dare visibilità alla creatività e al talento degli autori, soprattutto giovani, e di offrire alla comunità momenti di condivisione e crescita.

La presenza di Telemaco Pedace e Luciana Proietto ha arricchito il dialogo, accompagnando il pubblico nella scoperta dei temi e delle molteplici chiavi di lettura del romanzo.

“Ti ho trovata all’orizzonte” nasce anche dalle esperienze reali dell’autore, che ha partecipato a spedizioni scientifiche dedicate allo studio della megafauna marina.

Un patrimonio di conoscenze e suggestioni che si ritrova nelle ambientazioni e nelle atmosfere del libro, in cui il mare non è soltanto uno scenario, ma diventa elemento centrale, simbolo di scoperta, libertà e mistero.

La storia ruota attorno a Hailey, una giovane ricercatrice che parte per il Sudafrica con il desiderio di dedicarsi allo studio dei cetacei e lasciarsi alle spalle le delusioni del passato. Qui incontra Enea, un ragazzo affascinante e ribelle, con il quale nasce un legame intenso e misterioso, attraversato dalla sensazione di essersi già incontrati in altre vite. Tra spedizioni in barca, paesaggi suggestivi e nuove amicizie, il romanzo sviluppa una trama in cui romanticismo, ricerca scientifica e dimensione spirituale si fondono.

Nato a Crotone nel 2001, Antonio Oliverio è laureato in Scienze Naturali all’Università della Calabria e specializzato in Biodiversità Marina. Le sue esperienze di ricerca, maturate in Sudafrica, Madagascar e Messico, costituiscono una parte importante della sua identità di autore.

La presentazione nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” ha rappresentato un’occasione per mettere al centro la cultura come spazio di incontro, dialogo e valorizzazione delle energie creative del territorio.

Una serata che, attraverso il racconto di un libro, ha offerto anche l’opportunità di conoscere il percorso di un giovane autore capace di guardare lontano, portando nella scrittura il fascino della scoperta e la profondità delle esperienze vissute.

Perché, come suggerisce il titolo stesso, a volte un orizzonte non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo viaggio.