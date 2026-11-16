Il 18 novembre a Crotone la presentazione del libro di Roberto Pellicone, “La mia vita in polizia. Una storia lunga 38 anni”

Mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 19:00, la sede del Rotary Club di Crotone (in Piazza Castello 36) ospiterà la presentazione del libro del Dott. Roberto Pellicone, intitolato “La mia vita in polizia. Una storia lunga 38 anni” (un diario di viaggio che ripercorre alcune tappe di questo straordinario percorso).

L’evento, aperto alla cittadinanza, offre l’occasione per ripercorrere decenni di impegno al servizio dello Stato attraverso il racconto diretto di chi ha vissuto in prima linea le responsabilità, le sfide e l’evoluzione della Polizia di Stato nel nostro Paese. La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Luciano Foresta, Presidente del Rotary Club di Crotone. L’incontro entrerà poi nel vivo attraverso il dialogo tra l’autore e la giornalista Antonella Marazziti. Sarà presente l’autore, il Questore Roberto Pellicone. Le conclusioni saranno affidate a Elena Grimaldi, Assistente del Governatore.