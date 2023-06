A Isola Capo Rizzuto e Crotone dal 17 giugno vanno in scena i concerti, le opere e gli spettacoli della XV edizione di “Rapsodie Agresti”

Giunto alla sua quindicesima edizione Rapsodie Agresti ,ideato e realizzato dall’Associazione Traiectoriae con la direzione artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto, è l’unico Festival di Musica Lirica e sinfonica in Calabria riconosciuto dal Ministero della Cultura.

Il Festival si svolgerà in diverse località della regione fra cui Isola di Capo Rizzuto e Crotone.

A Isola di Capo Rizzuto il programma prenderà il via sabato 17 giugno alle ore 21 al centrale Teatro Eraclea con il concerto proposto dal Fanzago Baroque Ensemble Napoli a volo di rondine. L’ensemble è una delle formazioni barocche più interessanti del panorama internazionale, i suoi componenti sono Vincenzo Bianco ( violino barocco), Leonardo Massa ( violoncello barocco ) e Debora Capitanio ( clavicembalo) .

Il trio , che ha compiuto una importante ricerca negli archivi di antiche istituzioni partenopee, eseguirà brani editi ed inediti dei maggiori autori della Scuola Musicale Napoletana. La XV edizione di Calabriae OperaMusica Festival darà grande spazio alla musica dell’epoca e degli autori del sud come i calabresi Vinci e Manfroce , ma anche Leo e Sarro per non parlare dei più noti Pergolesi e Cimarosa.

Autori che torneranno il 24 luglio nel programma del concerto interpretato dal Matteo Peirone e Linda Campanella : due grandi artisti di livello internazionale che si sono esibiti nei maggiori teatri del mondo.

A Isola di Capo Rizzuto il terzo appuntamento del festival sarà il 30 luglio con l’esilarante E’ strano: uno spettacolo comico musicale in cui la lirica si parodia, scherzo, divertimento assoluto.

A Crotone, ai Giardini e Museo Pitagora non solo belcanto e musica barocca, nel programma del Festival. Fra le altre proposte vi sarà il 25 giugno La cameriera di Puccini : un omaggio a Giacomo Puccini nel 150esimo anniversario con uno spettacolo in cui dialogano prosa e musica; il 1 giugno il melologo Troiane/Ecuba: un nuova composizione originale di Vincenzo Palermo; il 12 luglio il Concerto Napoli e San Pietroburgo; il 23

luglio la messa in scena dell’intermezzo La furba e lo sciocco di Domenico Sarro e per finire, anche qui, E’ strano: uno spettacolo comico musicale.

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria Traiectoriae 3396915773