Nasce il “partito dei sindaci” voluto dal sindaco di Crotone, Sergio Ferrari: “Non sarà schierato, piuttosto una rete di amministratori”

E’ nato ufficialmente questa sera il ‘partito dei sindaci’, quello al quale stava lavorando da mesi il presidente della provincia di Crotone, nonche’ primo cittadino di Ciro’ Marina, Sergio Ferrari.

Si chiamera’ ‘Idea Comune – territori al centro’ laddove per centro si lascerebbe intendere la collocazione politica dal momento che, nelle intenzioni dei suoi fondatori, il nuovo partito non sara’ schierato ne’ con il centrodestra ne’ con il centrosinistra. Piuttosto una rete di amministratori per il futuro del crotonese.

E tuttavia l’ospite d’onore era il governatore della Calabria Roberto Occhiuto che ha preso posto accanto a Ferrari e che gia’ nei mesi scorsi aveva partecipato ad una analoga iniziativa del presidente della Provincia di Crotone, peraltro nominato consigliere regionale ‘aggiunto’ dallo stesso Occhiuto.

Sono dodici i sindaci della provincia crotonese che compaiono tra i fondatori del nuovo partito, ai quali si aggiungono consiglieri comunali e provinciali.

Si tratta di Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio e consigliere Provinciale; Rosario Macri’, sindaco di Belvedere Spinello; Teresa Ferrazzo, presidente del Consiglio comunale di Mesoraca e consigliera provinciale; Mario Sculco, sindaco di Ciro’; Enzo Lagani, consigliere comunale di Rocca di Neto e consigliere provinciale; Giovanni Librandi, sindaco di Crucoli; Francesco Sirianni, consigliere comunale di Strongoli e consigliere provinciale; Mario Amato, sindaco di Carfizzi; Fernando Militerno, presidente del Consiglio comunale di Petilia Policastro e consigliere provinciale; Mimmo Frontera, sindaco di Savelli; Pietro Greco, sindaco di Umbriatico; Pino Cozza, sindaco di Verzino; Luigi Foresta, sindaco di Roccabernarda; Antonio Ceraso, sindaco di Cutro; Pietro Mercuri, vice sindaco di Ciro’ Marina; Maria Grazia Vittimberga, sindaca di Isola Capo Rizzuto; Fabio Manica, consigliere comunale di Crotone e consigliere provinciale; Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei; Raffaele Gareri, consigliere comunale di Isola Capo Rizzuto e consigliere provinciale.