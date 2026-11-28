Si archivia con un bilancio di straordinario successo l’edizione 2026 del “Concorso Leoncavallo Dance Festival”, il grande appuntamento ideato e promosso dall’ASDAC ARABESQUE con la Direzione Artistica di Simona Altomare, eccellenza calabrese del mondo della danza riconosciuta a livello nazionale.

Organizzata in stretta sinergia e partenariato con il Comune di Montalto Uffugo – che ha inserito l’evento nel cartellone ufficiale della propria rassegna estiva – e con il patrocinio e l’inserimento nel calendario nazionale OPES (Settore Nazionale Danza), la manifestazione si è confermata un punto di riferimento primario nel panorama artistico e tersicoreo italiano.

Un bilancio di successo tra talento, scouting e borse di studio per l’evento che si è avvalso del finanziamento del PAC Calabria 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.8.3 – Grandi eventi sportivi e manifestazioni sportive – Annualità 2026.

La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di giovani interpreti, solisti e gruppi provenienti dalle scuole di tutta Italia, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. A giudicare le esibizioni è stata una giuria di altissimo profilo composta da Francesco Carbone (Ballerino, coreografo e Direttore Artistico movimento Body Movin),

Andrea Mazzotta (Giornalista Quotidiano del Sud) e Alessandra Perri (Coordinatrice e social media manager di eventi artistici).

Oltre al valore delle esibizioni, il concorso ha ribadito la sua vocazione di piattaforma di scouting professionale: molti dei talenti in gara hanno ottenuto opportunità concrete di inserimento lavorativo, contratti e borse di studio di prestigio.

Ad arricchire la serata, condotta da Daniela Arena, le esibizioni di ospiti d’eccezione come la Compagnia di Balletto Ruggiero Leoncavallo e Paolo Rizzo ballerino della Compagnia balletto di Toscana. Un tocco di artigianato locale ha impreziosito le premiazioni finali con le opere in legno realizzate dall’artista montaltese Rosy Deluca.

Il Leoncavallo Dance Festival ha dimostrato una spiccata valenza di promozione turistico-culturale. L’evento ha consentito a centinaia di visitatori e accompagnatori di scoprire il patrimonio storico di Montalto Uffugo: dal Museo Ruggiero Leoncavallo (dedicato al compositore dell’opera Pagliacci) ai percorsi naturalistici Parco “Mangia e Bevi” e Laghicello, passando per le visite guidate al centro storico e alle sue chiese medievali.

Sguardo al futuro: al via la macchina organizzativa per l’edizione 2027

Forte dei risultati ottenuti e del consenso espresso dalla critica, dal pubblico e dai partner accademici, l’organizzazione targata ASDAC ARABESQUE annuncia che è già attiva la macchina organizzativa per l’edizione 2027.

L’obiettivo per il prossimo anno sarà ampliare ulteriormente la rete delle accademie internazionali partner, potenziare le opportunità di inserimento lavorativo per i giovani danzatori e consolidare Montalto Uffugo come capitale estiva della danza e del pathos artistico.