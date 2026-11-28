Il progetto “Non più soli e… Memorie in cammino” ideato dall’Ambito Territoriale Sociale 2 Paola – Cetraro e realizzato dalla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde fa tappa a Sangineto.

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 17:00, la presentazione del progetto all’interno della Sala Consiliare del Comune nel centro storico di Sangineto in via Giacomo Matteotti (ingresso ex scuola primaria). All’incontro, moderato dalla giornalista Francesca Magurno, interverranno il sindaco Michele Guardia; la vicesindaca con delega a cultura, pubblica istruzione e servizi sociali Maria Rosa Midaglia; Annalisa Apicella, responsabile ufficio di piano ATS 2; Silvia Corvese, team leader del progetto per la Cooperativa Sociale Il Raggio Verde oltre ai professionisti del settore che daranno dimostrazione di alcune delle attività proposte.

“Non è mai troppo tardi per creare nuove amicizie, riscoprire passioni e condividere la propria storia. È da questa idea che nasce il progetto dedicato agli over 65 dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Paola-Cetraro.”

Il progetto, fortemente voluto dai Comuni dell’Ats 2 Paola – Cetraro, è rivolto all’intera popolazione over 65 residente nei nove enti dell’ambito, nasce per offrire un’occasione concreta di incontro, partecipazione e benessere.

Attraverso attività dedicate alla stimolazione cognitiva, al potenziamento della memoria, alla socializzazione e alla valorizzazione delle esperienze di vita, il progetto vuole creare spazi in cui riscoprire il piacere di stare insieme, condividere interessi, costruire nuove relazioni e mantenere un ruolo attivo nella comunità.

A completare l’offerta, è attivo il servizio gratuito di Telecompagnia attraverso il numero verde 800 911 916, pensato per chi desidera trovare ascolto, compagnia e una voce amica con cui condividere pensieri, racconti o semplicemente qualche momento della propria giornata.

Tutte le attività saranno accompagnate da un’équipe multidisciplinare composta dai professionisti della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde che seguiranno e sosterranno il percorso cognitivo, emotivo e relazionale dei partecipanti.