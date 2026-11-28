C’è la firma di un autore calabrese dietro un’importante iniziativa culturale e religiosa che si terrà nei prossimi giorni a Pietrelcina, il paese natale di San Pio. Mercoledì 2 dicembre, alle ore 19, presso il Centro Sociale “Grazio Forgione”, sarà infatti presentato il volume “Madunnella Nostra”, scritto dal giornalista del SIR (Servizio Informazione Religiosa) e saggista Raffaele Iaria, originario di Scala Coeli (Cosenza) e autore di diversi volumi.

Pubblicato da “Parola di Vita”, diretta da don Enzo Gabrieli, il libro ricostruisce la storia della devozione a Maria Santissima della Libera, patrona di Pietrelcina, attraverso documenti, testimonianze, immagini e fonti storiche che raccontano il profondo legame tra la comunità e la sua amata “Madunnella”.

L’uscita del volume non è casuale. La pubblicazione giunge infatti nell’anno in cui ricorrono due importanti anniversari per la comunità sannita: il ricordo del miracolo del 3 dicembre 1854, quando secondo la tradizione la Madonna della Libera liberò il paese dall’epidemia di colera, e il 60° anniversario dell’Incoronazione della sacra statua, avvenuta nel 1966. Due eventi che continuano a rappresentare punti di riferimento nella memoria religiosa e civile di Pietrelcina.

Ad impreziosire il volume sono i contributi di autorevoli esponenti della Chiesa e delle istituzioni. Il libro si apre con la prefazione dell’Arcivescovo Metropolita di Benevento, Monsignor Michele Autuoro, che sottolinea il valore spirituale ed ecclesiale della devozione mariana e l’importanza della memoria storica custodita dalle comunità locali. Il volume contiene inoltre il saluto del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, che evidenzia il ruolo della Madonna della Libera quale elemento identitario dell’intera comunità, e si conclude con la postfazione di fra Daniele Moffa, parroco-rettore di Pietrelcina, che richiama la necessità di trasmettere alle nuove generazioni la ricchezza di questa tradizione di fede.

Alla presentazione interverranno Monsignor Michele Autuoro, fra Daniele Moffa, fra Carlo Maria Laborde, guardiano del convento dei Cappuccini di Pietrelcina, e il sindaco Salvatore Mazzone. A moderare l’incontro sarà la giornalista Marianna Morante, presidente del Comitato Maria SS. della Libera. Le conclusioni saranno affidate all’autore.

La serata sarà inoltre arricchita dall’esibizione dell’ensemble Kairos Music e dall’esposizione dei tradizionali “Santini della Madonna”, testimonianze di una devozione popolare che continua a vivere nel cuore delle famiglie.

Con questa nuova pubblicazione l’autore calabrese Raffaele Iaria aggiunge un ulteriore tassello al suo impegno di ricerca e divulgazione sulle espressioni religiose e culturali del Sud Italia e non solo (diversi i suoi volumi biografici), offrendo ai lettori uno strumento prezioso per conoscere una delle più significative devozioni mariane legate alla figura e alla terra di San Pio da Pietrelcina.