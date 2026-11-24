Si è svolto presso l’Ex Convento dei Cappuccini di Dipignano un convegno su “L’Etica come spartiacque tra Intelligenza Artificiale ed Intelligenza Emotiva”, una interessante giornata di studio e dialogo dedicata ai temi di etica, tecnologia e persona.

L’iniziativa, moderata dal giornalista Valerio Caparelli, ha visto il coinvolgimento del Comune di Dipignano, della CISAL, della Regione Calabria, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e di SocialNet Cooperativa Sociale: un incontro tematico di grande attualità che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, della cooperazione sociale e del lavoro.

Il filo conduttore dei lavori è stato il concetto di “spartiacque”: non una contrapposizione tra uomo e macchina, né tra chi accoglie l’innovazione e chi la teme, ma la consapevolezza che l’intelligenza artificiale è già entrata nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nelle imprese e nella pubblica amministrazione.

La domanda decisiva, è stato ribadito, non è soltanto che cosa la tecnologia sia in grado di fare, ma che cosa sia giusto affidarle, a quali condizioni, con quali garanzie e al servizio di quale idea di persona. In questo senso l’etica non è un freno al progresso, ma la bussola che gli impedisce di smarrire la propria direzione.

L’apertura è stata affidata ai saluti del Sindaco di Dipignano, Eugenio Gallo, del Consigliere regionale Pierluigi Caputo, della Presidente di SocialNet Elena Nigro, e del Direttore del Centro per l’Impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato.

Interventi di apertura che hanno collocato il tema nella dimensione delle comunità e dei territori, delle politiche pubbliche, delle professioni e del lavoro, con l’obiettivo comune di non lasciare indietro persone e aree interne nella transizione digitale.

Nel corso della giornata, articolata in due sessioni, i relatori hanno trattato i cambiamenti d’epoca e la centralità dell’uomo, affrontando la trasformazione digitale da prospettive complementari.

Il prof. avv. Michele Filippelli, divulgatore scientifico e docente dell’Università eCampus, si è soffermato sul rapporto tra uomo e giurisdizione artificiale; la dott.ssa Adriana Marini Serra, psicologa, ha declinato il suo contributo sulle implicazioni emotivo-motivazionali dell’uso dell’IA sul luogo di lavoro; il prof. Franco Rubino, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical, ha approfondito il rapporto tra etica, intelligenza emotiva e intelligenza artificiale; l’avv. Fiorella Palermo ha esposto ai presenti i pilastri etici nel perimetro dell’AI Act.

La sessione pomeridiana ha approfondito le condizioni per un’innovazione affidabile: da remoto, la prof.ssa Mariacarmela Passarelli, docente Unical e delegata del Rettore per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, ha affrontato il ruolo dell’etica nei programmi di formazione della nuova generazione di leader; il prof. Peppino Sapia, anch’egli docente Unical, nonché Presidente del Teaching and Learning Center di Ateneo, è intervenuto sull’apprendimento permanente e le nuove alfabetizzazioni.

A seguire, tavola rotonda, domande del pubblico e conclusioni. Tra le previsioni richiamate nel corso del dibattito, è emersa la necessità di un obbligo di trasparenza per i contenuti generati o manipolati dall’IA, che rendono riconoscibile l’origine di un’immagine, di una voce o di un testo e restituiscono al cittadino la libertà di giudizio.

Dal confronto sono emerse soprattutto quattro concetti fondamentali per orientare l’uso dell’intelligenza artificiale nei contesti professionali, educativi e sociali: conoscere lo strumento e i suoi limiti; dichiarare quando e come viene utilizzato; verificare risultati e possibili distorsioni; rispondere delle decisioni e delle loro conseguenze.

Intorno ad esse si sono delineati tre impegni condivisi: investire nella formazione, garantire la trasparenza e preservare la responsabilità umana nelle decisioni.

L’incontro di Dipignano ha confermato quanto il tema sia attuale e non più rinviabile.

L’intelligenza artificiale non è una prospettiva futura: è già presente in ambiti che incidono direttamente sulla vita delle persone, dalla selezione del personale alla valutazione, dall’informazione ai servizi pubblici.

E quando una tecnologia si diffonde più rapidamente delle regole che dovrebbero governarla, il rischio è che a colmare il vuoto siano soltanto la logica dell’efficienza e il rapporto di forza tra chi sviluppa i sistemi e chi ne subisce gli effetti.

Da qui l’esigenza, emersa con forza nel dibattito, di intervenire per tempo con una regolamentazione normativa chiara e applicabile, che accompagni l’innovazione senza ridursi a un mero elenco di adempimenti burocratici e, al tempo stesso, non lasci prive di protezione le persone più vulnerabili.

Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), messo in evidenza dall’avvocato Palermo, indica una strada, fondata su sicurezza, trasparenza, tutela dei diritti e responsabilità. Regole europee che vanno però tradotte in pratiche concrete e in competenze diffuse, a livello nazionale, regionale e locale.

Tre le direttrici indicate come prioritarie è stato indicato dai relatori: regole comprensibili e tempestive, che definiscano con chiarezza chi risponde delle decisioni assistite da un algoritmo; trasparenza, perché non può esserci fiducia senza verità sull’origine dei contenuti e sull’uso dei sistemi automatici; formazione e alfabetizzazione digitale, perché cittadini, lavoratori, professionisti e giovani siano in grado di comprendere e valutare gli strumenti, non soltanto di utilizzarli.

Una particolare attenzione è stata richiamata anche per i piccoli comuni e le aree interne, affinché i benefici dell’innovazione raggiungano anche i territori e le persone con minori competenze digitali.

In chiusura, gli organizzatori hanno ricordato che il valore di una simile giornata, cui ne seguiranno certamente altre, per il livello di qualità espresso, non sta nell’aver trovato risposte definitive, ma nell’aver messo a confronto saperi diversi su un tema che riguarda tutti: il modo in cui lavoriamo, impariamo, comunichiamo e riconosciamo gli altri. Non si tratta di scegliere tra innovazione e umanità, ma di pretendere un’innovazione all’altezza dell’umanità: trasparente, responsabile, inclusiva e governata. Perché se l’intelligenza artificiale può aiutarci a fare di più, spetta all’etica, e alla coscienza umana, indicare che cosa valga davvero la pena fare.

Un confronto fortemente motivante, grazie anche al fattivo e prezioso contributo del dott. Armando Mascaro e del dott. Alessandro De Cristofaro, che non si esaurisce con l’evento di Dipignano, ma che proseguirà nel solco della discussione aperta come occasione per costruire sul territorio una cultura dell’innovazione capace di custodire la persona.