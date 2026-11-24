Gruppo Citrigno Academy organizza il convegno multidisciplinare «Oltre l’immagine. La Cardio-TC tra anatomia, fisiologia e guida alla decisione clinica nell’era dell’intelligenza artificiale», in programma sabato 28 novembre 2026, dalle 9:00 alle 13:45, nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza, in Piazza XV Marzo 5.

Al centro dell’incontro, il ruolo della tomografia computerizzata cardiaca nelle decisioni che riguardano la salute del cuore. Radiologi, cardiologi e cardiochirurghi si confronteranno su quando richiedere l’esame, come utilizzarlo per valutare le coronarie e il rischio cardiovascolare e in che modo le immagini possano orientare la pianificazione di interventi. Una sessione sarà dedicata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’analisi delle immagini cardiache.

I lavori si apriranno alle 9:00 con Salvatore Palazzo, coordinatore scientifico di Gruppo Citrigno Academy, e Mario Leporace, responsabile scientifico del convegno. Alle 11:00 si terrà l’intervento «Cuore e algoritmi», a cura di Fabio Falzea. Alle 13:15 è prevista la tavola rotonda multidisciplinare conclusiva. L’evento è accreditato per 6 crediti ECM.