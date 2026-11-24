In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, il Liceo Classico “San Nilo” (Polo Liceale di Rossano) promuove un incontro aperto alla cittadinanza per mercoledì 25 novembre, alle ore 17:30, presso il Circolo Culturale Rossanese in Piazza Steri.

L’evento, realizzato in sinergia con lo stesso Circolo Culturale e con la collaborazione dell’Associazione Amici del Liceo Classico “San Nilo” e la Società Filosofica Italiana (Sezione Universitaria Calabrese), unirà l’approfondimento teorico sul rapporto tra arte e filosofia ai lavori laboratoriali degli studenti.

Il programma prevede i Saluti istituzionali del Prof. Alfonso Perna (Dirigente scolastico Polo Liceale Rossano) di Antonio Guarasci (Presidente Circolo Culturale Rossanese), e dell’Avv. Dora Mauro (Presidente Associazione Amici del Liceo Classico “San Nilo”).

Gli Interventi del Prof. Emanuele De Stefano (“Eikon, grafia dello Spirito: l’arte come mezzo per raggiungere il divino”) e del Prof. Daniele Garofalo (“L’assoluto laico nell’arte: da Schelling ad Hegel”).

I Laboratori filosofici degli studenti: le classi III A, IV A e IV B presenteranno quattro percorsi dedicati ai filosofi della Magna Grecia (Pitagora, Parmenide, Empedocle, Gorgia) e ai grandi pensatori del Rinascimento meridionale (Bernardino Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella).