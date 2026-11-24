Nuovo appuntamento venerdì 27 novembre, alle ore 17,00, al Museo dei Brettii e degli Enotri, della rassegna libraria “Librincomune”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e di cui è curatrice la consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza. In programma la presentazione del libro di Prospero Francesco Mazza “Risorgimento e Territori – Il Comitato provinciale di Cosenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano”. Previsti i saluti del Sindaco Franz Caruso, della consigliera delegata Antonietta Cozza e di Giuseppe Ferraro, Direttore del Comitato Provinciale di Cosenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano che ha curato l’introduzione al volume. Con l’autore dialogherà la Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso. Il libro “Risorgimento e territori” nasce per celebrare i novant’anni di storia dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato provinciale di Cosenza. L’Istituto si costituì a Cosenza il 30 novembre 1936 e nel corso della sua lunga storia è stato guidato da importanti personalità della cultura cosentina. I suoi direttori sono stati Michele Scornajenghi, Tommaso Corigliano, Giacinto D’Ippolito, Gustavo Valente, Mario Spizzirri, mentre attualmente è presieduto da Giuseppe Ferraro.

Rilevante è il ruolo di Giacinto D’Ippolito, figura di raccordo tra l’Istituto e il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. All’interno dell’Istituto, insieme a Michele Scornajenghi, risultò tra i fondatori, ricoprendo dapprima l’incarico di segretario e in seguito quello di presidente. La sua attività contribuì alla riscoperta del ruolo di Cosenza e della Calabria nel periodo risorgimentale.

Il suo nome è poi legato alla nascita dell’attuale Museo dei Brettii e degli Enotri situato nel complesso monumentale di Sant’Agostino, dove alcuni dei reperti archeologici oggi esposti provengono proprio dalle sue ricerche e da donazioni di cimeli personali. Il suo costante interesse per l’archeologia fu riconosciuto con la nomina a direttore del museo civico e dalla redazione degli importanti cataloghi conservati nell’archivio comunale di Cosenza.

Il museo, infine, è situato proprio in prossimità del Vallone di Rovito, luogo simbolo della memoria risorgimentale in cui furono fucilati i martiri cosentini del 15 marzo 1844 e quelli della spedizione dei fratelli Bandiera. Qui la nostra storia risorgimentale è tramandata alle future generazioni attraverso il monumento dell’Ara dei fratelli Bandiera e dei martiri cosentini e l’opera di Amerigo Tot dedicata proprio ai fratelli Bandiera.