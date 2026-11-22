Domani, lunedì 23 novembre, alle ore 10:30, nell’Aula Magna dell’Università della Calabria, si terrà la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Finance and Insurance ad Antonia Di Bella, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita, società del gruppo assicurativo internazionale BNP Paribas Cardif.

Laureata in Scienze economiche e sociali all’Università della Calabria, Antonia Di Bella è una figura di primo piano nel settore assicurativo e nella governance delle grandi imprese italiane. Attualmente ricopre incarichi di amministratrice indipendente in Ariston Holding e Interpump Group ed è Lead Independent Director di Italmobiliare. Nel corso della sua carriera ha fatto parte dei Collegi Sindacali di Assicurazioni Generali e MAIRE Tecnimont e ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti società internazionali di revisione e consulenza, tra cui Mazars e KPMG.

La cerimonia, promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF), prevede la lectio magistralis “Il futuro è un rischio comune: assicurazioni e responsabilità collettive”, dedicata alle grandi sfide economiche e sociali legate alla gestione dei rischi e alla sostenibilità.