È stata inaugurata ieri sera in via Calabria, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, la “Scalinata delle Visioni”, un nuovo intervento di valorizzazione urbana realizzato nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Cosenza e il cittadino Carlo Livio Sante Spina, promotore dell’iniziativa di cittadinanza attiva.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore al Turismo Rosario Branda, i consiglieri comunali Alessandra Bresciani, delegata ai Patti di collaborazione, e Francesco Turco, presidente della commissione Urbanistica, nonché Sergio Mazzuca, animatore del Comitato dei commercianti, degli imprenditori e dei professionisti della città, che ha omaggiato Spina con il Telesio d’argento.

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura dei beni comuni. “Sono veramente contento – ha dichiarato – di avere tanti cosentini che, come Sergio e come Carlo Livio, hanno a cuore le sorti della nostra città. È un esempio di partecipazione che ci rende orgogliosi. Sergio Mazzuca è un vero istigatore del bello e Cosenza ha bisogno proprio di cittadini capaci di contribuire alla sua crescita e di aiutarla a illuminarsi “d’immenso””.

Franz Caruso ha, quindi, sottolineato il valore dei Patti di collaborazione, evidenziando il percorso avviato dall’Amministrazione comunale per promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alla valorizzazione del territorio. “Questo intervento – ha aggiunto – non rappresenta soltanto un’ulteriore occasione per valorizzare un luogo simbolo della città, ma prosegue un percorso di collaborazione con quanti hanno Cosenza nel cuore. Grazie al lavoro della consigliera delegata Alessandra Bresciani, insieme a Francesco Turco e all’assessore Branda, i Patti di collaborazione stanno prendendo corpo attraverso iniziative concrete, dopo gli interventi realizzati anche nelle periferie, come in via Padre Giglio. Abbiamo voluto chiamarla “Scalinata delle Visioni” perché vogliamo che Cosenza possa scalare, piano piano ma con determinazione, i gradini che la porteranno a primeggiare”.

Nel corso del suo intervento Franz Caruso ha ricordato anche l’impegno del Comitato dei commercianti, degli imprenditori e dei professionisti per le luminarie natalizie, annunciando una novità per le prossime festività: “Quest’anno saranno ancora più particolari perché sono disegnate esclusivamente per Cosenza”.

La “Scalinata delle Visioni” ospiterà, fino all’8 gennaio, installazioni luminose, un albero di Natale e decorazioni coordinate. Un nuovo allestimento, arricchito da composizioni floreali ed elementi verdi ornamentali, è previsto dal 20 aprile al 22 maggio.

Il progetto, della durata di dodici mesi rinnovabili, prevede interventi stagionali modulari e removibili, nel rispetto del verde esistente e della piena fruibilità pedonale. Un esempio concreto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini per la cura e la valorizzazione condivisa degli spazi urbani.