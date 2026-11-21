Giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 17:00, al Centro DesTEENazione di Largo Sette Canali a Paola va in scena un pomeriggio di iniziative contro la violenza sulle donne: il flash mob “Fai rumore”, la mostra fotografica di Ilenia Stavale e la presentazione del fumetto Fino a qui di Maria Soria.

L’evento è ideato dalle équipe multidisciplinari di DesTEENazione, progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale (ATS) Paola-Cetraro, con la collaborazione di Galileo Editore e la partecipazione del Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino.

Un pomeriggio pensato per affrontare il tema della violenza di genere attraverso linguaggi e forme di partecipazione differenti: dalla fotografia alla narrazione disegnata, dai momenti collettivi di sensibilizzazione ai laboratori interattivi. L’obiettivo è promuovere consapevolezza, confronto e partecipazione, coinvolgendo la comunità in un percorso che metta al centro l’ascolto, la prevenzione e la possibilità di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

Un minuto di rumore per rompere il silenzio

Il programma si aprirà alle 17:00 con il flash mob “Fai rumore”, a cura dell’équipe multidisciplinare di DesTEENazione. Un gesto collettivo dal forte valore simbolico: al tradizionale minuto di silenzio sarà sostituito un minuto di rumore, durante il quale i partecipanti saranno invitati a utilizzare dei fischietti.

Un modo per trasformare il silenzio in una presa di posizione, per rendere visibile e udibile un tema che troppo spesso resta confinato nella dimensione privata e sommersa delle esperienze individuali. Fare rumore diventa così un gesto di consapevolezza e partecipazione, un invito a non voltarsi dall’altra parte e a riconoscere la responsabilità collettiva nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne.

La fotografia come strumento di racconto e consapevolezza

Alle 17:30 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica con le opere di Ilenia Stavale.

La mostra si inserisce nel percorso dell’iniziativa come ulteriore occasione per affrontare il tema attraverso il linguaggio delle immagini, offrendo al pubblico uno spazio di osservazione, riflessione e confronto. La fotografia diventa così uno strumento per dare forma a pensieri, emozioni e punti di vista, contribuendo a stimolare una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Alle 18:00 la presentazione di Fino a qui, il fumetto di Maria Soria

Tra i momenti centrali del pomeriggio ci sarà, alle 18:00, la presentazione di Fino a qui, il fumetto realizzato da Maria Soria e pubblicato da Galileo Editore in collaborazione con il Centro contro la violenza alle donne Roberto Lanzino.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’autrice e illustratrice Maria Soria, di Giovanna Mazzuca, in rappresentanza del Centro Contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, e di Angelo Gallo, direttore editoriale di Galileo Editore.

Attraverso il linguaggio del fumetto, Fino a qui affronta un tema complesso e delicato, mettendo la narrazione e le immagini al servizio di una riflessione sulla violenza, sulle sue conseguenze e sulla possibilità di riconoscere percorsi di consapevolezza e cambiamento.

La presentazione sarà un’occasione per raccontare la genesi del progetto editoriale, il lavoro dell’autrice e la collaborazione tra Galileo Editore e il CAV Roberta Lanzino, sottolineando il valore della produzione culturale come strumento di sensibilizzazione. Il fumetto, infatti, può contribuire a rendere accessibili esperienze e temi difficili, favorendo il dialogo e offrendo nuove possibilità di lettura della realtà.

“Confini, voce, libertà”: un laboratorio per partecipare e confrontarsi

A partire dalle 19:00 si svolgerà “Confini, voce, libertà”, un laboratorio interattivo multidisciplinare curato dalle équipe di DesTEENazione.

Il laboratorio sarà organizzato in sottogruppi, definiti sulla base dei partecipanti, per favorire il coinvolgimento attivo e permettere a ciascuno di prendere parte alle attività secondo le proprie possibilità e modalità di espressione.

Il percorso intende aprire uno spazio di confronto e riflessione su temi fondamentali come il riconoscimento dei propri confini, la libertà personale, il diritto di esprimere la propria voce e la costruzione di relazioni basate sul rispetto. Un’occasione per sperimentare forme di partecipazione e consapevolezza attraverso un approccio multidisciplinare, trasformando la riflessione in un’esperienza condivisa.

Un impegno che passa dalla partecipazione

Con “Fai rumore”, DesTEENazione propone un’iniziativa che sceglie di non limitarsi alla commemorazione, ma di costruire un’occasione concreta di incontro e partecipazione. Il coinvolgimento di realtà culturali e sociali del territorio, come Galileo Editore e il Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino, testimonia l’importanza di una collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori culturali.

La lotta alla violenza sulle donne richiede infatti un impegno quotidiano, che passa dall’informazione, dall’educazione, dall’ascolto e dalla capacità di costruire reti di sostegno. Fare rumore significa anche questo: riconoscere che il contrasto alla violenza non è una responsabilità individuale, ma una questione che riguarda l’intera comunità.

In occasione dell’iniziativa, un ringraziamento particolare viene rivolto all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Paola, Emilio Pastore, e a tutti i sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale ATS 2 Paola-Cetraro, per il sostegno e l’attenzione dimostrati verso le attività e i percorsi di sensibilizzazione promossi sul territorio. Un ringraziamento va inoltre ad Annalisa Picella, responsabile e dirigente dell’Ufficio di Piano dell’ATS 2 Paola-Cetraro, per il coordinamento e il lavoro svolto nella realizzazione dell’iniziativa, insieme alle équipe multidisciplinari di DesTEENazione.

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 17:00, presso il Centro DesTEENazione, in Largo Sette Canali a Paola.