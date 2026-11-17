Grande partecipazione e vivo interesse per l’incontro promosso dal Rotary Club Rende, svoltosi venerdì 13 novembre presso il BW Villa Fabiano, sul tema “Tra imprese e istituzioni nello scenario europeo: il ruolo dei professionisti nelle relazioni istituzionali”.

L’iniziativa ha registrato una significativa presenza di pubblico, confermando l’interesse verso un ambito professionale sempre più rilevante per il dialogo tra il mondo delle imprese e quello delle istituzioni.

Protagonisti della serata Mario Mauro, Founder & Strategic Senior Advisor di Meseuro, già Vicepresidente del Parlamento europeo e Ministro della Difesa, e Carmine Nino, Board Member & Director EU Public Affairs di UTOPIA.

Nel corso dell’incontro è emersa l’importanza delle relazioni istituzionali quale funzione strategica, fondata sulla conoscenza dei processi decisionali, sull’analisi delle politiche pubbliche e sulla capacità di favorire un dialogo qualificato tra soggetti pubblici e privati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla dimensione europea, senza trascurare il ruolo che le relazioni istituzionali svolgono a livello nazionale e territoriale, anche nel sostenere la competitività delle imprese e le prospettive di sviluppo delle comunità locali.

Gli interventi dei due relatori hanno offerto spunti di riflessione sulle competenze richieste ai professionisti del settore e sulla crescente necessità di comprendere le dinamiche istituzionali in uno scenario economico e politico in continua evoluzione.

La serata ha rappresentato anche un momento significativo per la vita associativa del Club, con l’ingresso del professor Michele Mauro nella famiglia del Rotary Club Rende, accolto con grande cordialità dai soci.

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa dalla Presidente Candida Tucci, che ha sottolineato il valore di occasioni di confronto capaci di avvicinare esperienze professionali, mondo delle istituzioni e comunità locale.

L’ampia partecipazione ha confermato il ruolo del Rotary Club Rende quale luogo di incontro e approfondimento sui temi di maggiore interesse per la società, nel segno dell’amicizia, del dialogo e del servizio alla comunità.