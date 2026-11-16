La Provincia di Cosenza riporta a casa un’opera d’arte dispersa da oltre un secolo: restituito il dipinto “Un medico in erba” di Giuseppe De Nigris

Un’opera d’arte appartenente al patrimonio storico e culturale della Provincia di Cosenza torna finalmente a casa, dopo una lunga vicenda di dispersione durata oltre un secolo. Si tratta del dipinto a olio su tela “Un medico in erba”, realizzato dall’artista Giuseppe De Nigris, che è stato ufficialmente restituito all’Ente nel corso di una cerimonia di consegna tenutasi presso l’Ufficio di Presidenza della Provincia, alla presenza del Vice Presidente Federico Belvedere, in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale.

La restituzione è avvenuta a seguito del provvedimento dell’Autorità giudiziaria emesso il 21 maggio 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nell’ambito di un procedimento penale; ed è stata formalizzata attraverso la consegna effettuata dai militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo di Cosenza, Capitano Giacomo Geloso Luogotenente C.S. Francesco Leone, che hanno curato gli adempimenti relativi alla notifica del provvedimento dell’Autorità giudiziaria e alla riconsegna dell’opera alla Provincia.

Il quadro, delle dimensioni di 52 x 67 centimetri e completo di cornice, ha una storia particolarmente significativa per l’identità e la memoria dell’Ente. La sua presenza nel patrimonio provinciale risale infatti al 1875, quando la Provincia di Cosenza, partecipando su invito della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli all’acquisto di azioni finalizzate al sostegno e al miglioramento delle arti, si aggiudicò, nell’ambito della dodicesima mostra della Promotrice, il premio corrispondente al numero 48, identificato come un’allegoria intitolata proprio “Un medico in erba”.

Nel corso del tempo, dell’opera si erano perse le tracce. Il dipinto si trovava esposto a Lecce e la sua dispersione sarebbe probabilmente avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale. Una vicenda rimasta a lungo senza soluzione, fino all’attività di ricostruzione documentale che ha consentito di risalire alla sua effettiva appartenenza alla Provincia di Cosenza.

Fondamentale, in questo percorso, è stata la collaborazione tra l’Amministrazione provinciale e i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. La Provincia ha contribuito alle attività investigative mettendo a disposizione elementi e documenti storici, tra cui una delibera del Consiglio provinciale che autorizzava un dipendente dell’Ente a partecipare all’asta nella quale era stato aggiudicato il dipinto. Una testimonianza documentale preziosa, che ha permesso di ricostruire il legame tra l’opera e la sua originaria proprietà pubblica.

«Il recupero di quest’opera rappresenta un risultato importante, che ci restituisce non soltanto un bene di significativo valore artistico ed economico, ma soprattutto un pezzo della nostra storia. Il patrimonio culturale appartiene alla comunità e abbiamo il dovere di tutelarlo, valorizzarlo e trasmetterlo alle future generazioni. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per il lavoro svolto e a quanti hanno contribuito a riportare quest’opera nel patrimonio della Provincia», dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli.

Il valore assicurativo del dipinto è stato stimato in 80 mila euro, ma il suo significato va ben oltre la valutazione economica: si tratta di un tassello della storia culturale e istituzionale della Provincia, che oggi viene restituito alla collettività.

«È una giornata di grande soddisfazione per la Provincia di Cosenza. La restituzione di “Un medico in erba” è il risultato di un lavoro di ricerca e collaborazione che ha consentito di ricostruire una vicenda risalente addirittura al 1875. È stato particolarmente importante ritrovare la documentazione custodita negli archivi dell’Ente, a partire dalla delibera del Consiglio provinciale che attestava l’acquisizione del quadro. Documenti che, a distanza di oltre un secolo, si sono rivelati determinanti per dimostrare la proprietà della Provincia. Oggi non recuperiamo soltanto un dipinto, ma restituiamo alla nostra comunità un’opera che racconta una pagina della sua storia. È nostra intenzione lavorare affinché questo patrimonio possa essere adeguatamente valorizzato e reso fruibile», afferma il Vice Presidente della Provincia di Cosenza, Federico Belvedere.

Con il ritorno di “Un medico in erba”, la Provincia di Cosenza recupera dunque un’opera che testimonia il rapporto storico dell’Ente con la promozione delle arti e la cultura, riaffermando al contempo l’impegno istituzionale nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.