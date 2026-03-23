Al via il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo” promosse dall’Eparchia di Lungro

La Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS) promuove il percorso di formazione alla pace dal titolo “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, un ciclo di conferenze dedicato al dialogo interculturale e interreligioso.

L’iniziativa intende favorire una riflessione approfondita sul contributo delle religioni al superamento dei pregiudizi, sulla condivisione delle esperienze e sulla riconciliazione delle memorie, con l’obiettivo di rafforzare, anche a livello locale, una cultura dell’accoglienza, del dialogo e della pace.

Il progetto si inserisce nel solco delle attività culturali promosse da anni dalla Biblioteca e si configura come un percorso di studio e approfondimento fondato, da un lato, sul recupero del patrimonio delle tradizioni storico-religiose e, dall’altro, sul confronto con le più recenti ricerche ed esperienze in una prospettiva globale.

Sono previsti diversi appuntamenti in modalità online; per partecipare è possibile richiedere il link di accesso a zoom all’indirizzo e-mail: ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it

Il primo appuntamento è in programma per martedì 24 marzo 2026 alle ore 18,00 con l’intervento del prof. Riccardo Burigana, del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, sul tema “Da fortezze a ponti. Chiese cristiane e religioni per la pace nel Mediterraneo”. L’incontro sarà introdotto da S.E. Mons. Donato Oliverio, Vescovo di Lungro.

L’Eparchia di Lungro, fin dalla sua istituzione (13 febbraio 1919), ha assunto il compito di testimoniare la necessità di costruire ponti di dialogo attraverso la condivisione di memorie e speranze. In tale prospettiva, propone questo percorso di formazione volto a promuovere una cultura della pace a partire dalla conoscenza dell’eredità viva delle parole e dei gesti delle Chiese e delle religioni.

Il percorso prevede anche pubblicazione di un volume, in formato cartaceo e digitale, contenente i contributi del corso che sarà successivamente presentato nelle scuole del territorio, ed un laboratorio residenziale sul ruolo delle Chiese e delle religioni della Calabria nella promozione della cultura della pace, previsto per il 16 e 17 maggio presso l’Eparchia di Lungro.

Il calendario completo degli incontri on line sarà reso noto nei prossimi giorni.

Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 Azione 6.8.3.