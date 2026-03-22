Chiude l’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe: bilancio conclusivo soddisfacente nonostante le avversità atmosferiche

“Se oggi possiamo dire che la Fiera di San Giuseppe chiude con un bilancio soddisfacente ed un contenimento dei danni causati agli espositori dall’ondata di maltempo di domenica scorsa, è perché ha funzionato la macchina che si è messa in moto nell’immediatezza del ciclone che si è abbattuto sull’evento fieristico a poche ore dalla riuscita cerimonia di inaugurazione. Una macchina che si è mossa all’unisono e che è frutto della cooperazione e della corsa alla solidarietà tra Comune, espositori, Prefettura, forze dell’ordine, polizia municipale e protezione civile”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso all’indomani dell’ultimo giorno dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe. Ieri il Sindaco, insieme all’Assessore alle attività economiche e produttive Rosario Branda ha voluto fare un ultimo giro all’interno degli spazi destinati alla Fiera per respirare l’aria di ritrovata festa e serenità ed anche per rivolgere un ringraziamento finale agli oltre 450 espositori che, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, hanno resistito fino al termine della manifestazione. Sul volto dei tanti espositori si è colta la soddisfazione anche per il pericolo scampato ed è stata una sensazione bella e coinvolgente quella che si è provata ieri nel vedere molti degli ambulanti stringere la mano del Sindaco Franz Caruso e in qualche caso, soprattutto da parte degli espositori extracomunitari, spingersi anche oltre, fino ad abbracciare il primo cittadino. Il Sindaco ha definito “encomiabile il comportamento degli espositori che – ha sottolineato – mentre cercavano di mettere in salvo la loro merce, hanno mostrato, con una condotta irreprensibile, resiliente e piena di dignità umana e professionale, una capacità reattiva non indifferente che, unita alla determinazione e al pronto intervento dell’Amministrazione comunale senza risparmio di uomini e mezzi, hanno rimesso in piedi la Fiera conducendola in porto nel migliore dei modi. Non è un caso che i tanti visitatori e la quasi totalità degli espositori, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno avvertito quasi il bisogno di fermarsi, durante la visita conclusiva di ieri, per salutare non solo me, primo cittadino, ma anche l’Assessore Branda e gli altri rappresentanti istituzionali, e ringraziarci tutti per esserci prodigati nel rimettere in piedi la manifestazione più attesa dalla cittadinanza e dalla nostra comunità. Anche l’afflusso dei visitatori è tornato, nelle ultime due giornate, quello abituale, anzi raggiungendo, in alcune ore, livelli anche superiori. Questo è la conferma ulteriore, ove mai ce ne fosse bisogno, che la Fiera di San Giuseppe è appuntamento irrinunciabile, in primis per i cosentini e per quanti vengono a visitarla da ogni dove e da ogni parte della Calabria e del Paese, imponendosi con il suo carattere di marcatore identitario e come momento di forte aggregazione e partecipazione della comunità. Anche dal sindacato degli ambulanti più rappresentativo, l’ANA UGL, sono venute parole di soddisfazione, soprattutto da Salvatore Alessandria, Presidente regionale Ana Ugl fiere, feste e sagre, e da Mario Pino, Presidente regionale Ana Ugl del settore mercati.

“Sulla scorta di quello che è accaduto – questo il loro parere unanime – il bilancio della Fiera non può che essere positivo, peraltro contrassegnato da una ripresa delle attività di vendita che si è tradotto in un non trascurabile volume d’affari, concentrato nelle ultime due giornate, seguite alla proroga concessa dall’Amministrazione comunale”. Apprezzamenti sono arrivati dal sindacato all’indirizzo del Sindaco Franz Caruso,dell’Assessore Branda e del dirigente del settore attività economiche e produttive, Francesco Giovinazzo. “A livello organizzativo la Fiera quest’anno ha funzionato alla perfezione – ha detto Salvatore Alessandria – la collaborazione con il settore è stata senza sosta, notte e giorno, per dieci giorni di fila. Veramente impeccabile il lavoro dell’avvocato Giovinazzo e di tutto lo staff che lo affianca”. E mentre si archivia questa edizione 2026, già ieri, durante la passeggiata in Fiera, tanto il Sindaco Franz Caruso, quanto l’Assessore Branda, hanno già annunciato di avviare da subito il lavoro di pianificazione della prossima edizione. Nelle prossime settimane, dopo una prima ricognizione con gli uffici competenti, si terrà un incontro con i rappresentanti sindacali degli ambulanti per gettare le basi della Fiera di San Giuseppe 2027, affinché siano bruciate le tappe e l’organizzazione possa partire prima possibile.