Pronto Intervento Sociale (PIS): lunedì 23 Marzo a Palazzo dei Bruzi la conferenza stampa di presentazione alla presenza del Sindaco Franz Caruso

Conferenza stampa di presentazione, lunedì 23 Marzo, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, del Servizio di Pronto intervento sociale (PIS) attivato dal Settore Welfare del Comune di Cosenza per tutto l’Ambito Territoriale n.1, grazie alla collaborazione tra l’ATS, la Cooperativa “Strade di Casa” e l’Associazione Croce Rossa Italiana (CRI). Il servizio, finalizzato a gestire, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, emergenze sociali che richiedono interventi urgenti e non differibili, è rivolto a minori, adulti e anziani residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale n.1. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore al welfare, Veronica Buffone, la dirigente del Settore Welfare del Comune di Cosenza, Matilde Fittante, ⁠Il Presidente del Comitato di Cosenza della Croce Rossa Italiana, Francesco Gentile e Sandra Innocente, Presidente della Cooperativa sociale “Strade di casa”. Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare i Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.1, la Prefettura e la Questura di Cosenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Polizia Municipale che avranno un ruolo importante e significativo nel funzionamento del PIS.