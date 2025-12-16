Un sabato tutto di corsa da vivere a Rende

Un appuntamento davvero speciale quello che i podisti vivranno sabato prossimo a Rende, con la Santa Claus Run 2025. Una corsa dedicata a Babbo Natale, giunta alla sua quarta edizione e il successo delle precedenti garantisce sia la qualità dell’evento, sia la grande attesa che sempre lo circonda, portando tanti corridori a prendere parte alla manifestazione di 9 km disegnati attraverso le vie della città di Rende.

Non parliamo solo di un evento sportivo, ma di un’occasione per stare insieme e vivere in anticipo le emozioni e la gioiosità delle festività natalizie. Si potrà optare per la prova agonistica oppure per quella non competitiva, a passo libero di 4,5 km. La Santa Claus Run è disegnata lungo il Viale Carolina e Francesco Principe su un tracciato di 4,5 km che i concorrenti dovranno percorrere per due volte. Appuntamento presso il centro Olimpia in Via Leonida Repaci 7 davanti al quale verrà dato il via alle ore 10:00 per la prova agonistica, con la non competitiva che partirà 5 minuti dopo.

L’iscrizione per la gara ammonta a 10 euro, a fronte dei quali andrà anche un ricco pacco gara, anzi una “sacca special edition”. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 24:00 di mercoledì 17 dicembre, ultima data utile per essere parte della festa. Per la non competitiva il prezzo è di 5 euro. A fine gara si svolgeranno le premiazioni, riguardanti i primi 3 assoluti e di ogni categoria.