Campo Estivo 2025 a Mormanno. Dieci giorni di avventura tra lago e centro storico

«L’organizzazione del Campo Estivo è un’iniziativa che rappresenta un investimento concreto nella crescita sociale, educativa e culturale dei giovani del territorio». Con queste parole, il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale verso le nuove generazioni.

Il Campo Estivo 2025 si svolgerà dal 20 al 30 agosto ed è stato progettato per valorizzare al massimo il ricco patrimonio naturalistico e storico di Mormanno. I partecipanti potranno vivere un’esperienza unica tra divertimento, apprendimento e scoperta del territorio. Il suggestivo Lago di Mormanno e l’affascinante centro storico della cittadina saranno il palcoscenico e permetteranno ai ragazzi di vivere appieno le bellezze del borgo situato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

Nell’organizzazione del Campo sono state coinvolte anche associazioni locali e realtà del volontariato, a testimonianza di una comunità coesa che lavora insieme per il bene comune e per offrire opportunità concrete ai più giovani.

Programma ricco e diversificato

Il calendario delle attività garantisce varietà ed emozioni. Ogni giorno. Si parte mercoledì 20 agosto con il tiro con l’arco a cura dell’Associazione Arcieri, per proseguire il 21 agosto con le prove antincendio e di primo soccorso insieme ai giochi d’acqua organizzati dalla Protezione Civile. Il 22 agosto sarà la volta della caccia al tesoro nel centro storico con la guida turistica Luigi Perrone, mentre sabato 23 agosto si alterneranno trekking urbano con la Pro Loco ed esercitazioni di volley con l’Associazione Nova Volley, al Faro Votivo. Dal 25 al 30 agosto, ogni mattina, l’appuntamento è con le attività acquatiche al Lago di Mormanno con canoa, mountain bike e giochi d’acqua, a cura della River Tribe. Per la giornata conclusiva, il 30 agosto, in cartellone un gran finale con orienteering botanico, visita all’alveare del Pollino, canti e balli con l’associazione Comunalia e il gruppo folk Miromagnum.

Investimento nelle nuove generazioni

«Il Campo Estivo rappresenta una delle iniziative di cui sono più orgoglioso come sindaco – ha dichiarato il sindaco Paolo Pappaterra –. Investire sui giovani significa investire sul futuro di Mormanno. Attraverso queste attività offriamo ai ragazzi la possibilità di vivere il loro territorio in modo nuovo e consapevole, creando al tempo stesso occasioni di socializzazione e crescita. Il coinvolgimento delle nostre associazioni locali dimostra quanto sia forte il tessuto sociale della comunità e quanto tutti insieme crediamo nell’importanza di educare i giovani ai valori della solidarietà, del rispetto per l’ambiente e dell’amore per la propria terra».

Educazione e territorio al centro

«Come assessore comunale all’Istruzione sono particolarmente soddisfatta del valore educativo di questa iniziativa – ha sottolineato Maria Olga Fortunato –. Il Campo Estivo è certamente intrattenimento, ma rappresenta anche un vero e proprio percorso formativo che permette ai ragazzi di acquisire competenze trasversali, dalla collaborazione al rispetto per l’Ambiente, dalla conoscenza del territorio alla pratica sportiva. Ogni attività è stata pensata per stimolare la curiosità e favorire l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta. È questo il modo migliore per far crescere cittadini consapevoli e innamorati della propria terra».

Come partecipare

Le domande di iscrizione al Campo Estivo 2025 devono essere presentate entro il 4 agosto, utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici comunali di Mormanno o scaricandolo dal sito web del Comune. È necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità. L’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie a cogliere questa opportunità per regalare ai propri figli un’estate di scoperte, gioco e amicizia.