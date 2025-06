“La linea dell’onda”, la VI edizione a San Nicola Arcella dal 24 al 26 luglio

Si svolgerà tra i vicoli, le piazze e gli antichi palazzi sannicolesi La Linea

dell’onda 2025 che quest’anno ospita come docente l’attrice e regista Donatella

Finocchiaro che condurrà un workshop sul linguaggio del corpo e delle

emozioni.

Donatella Finocchiaro è una delle interpreti più versatili e intense del panorama

artistico italiano contemporaneo, capace di spaziare tra ruoli drammatici e

commedie, sia sul grande schermo che sul palcoscenico. Con la sua esperienza e

sensibilità guiderà i partecipanti a prendere consapevolezza del corpo e della

voce e approfondire il linguaggio delle emozioni per metterle al servizio dei

personaggi.

Il laboratorio è aperto a professionisti del settore ma anche a tutti coloro che

ricercano nuovi strumenti e tecniche per lavorare su di sè.

Sei sull’onda, titolo che gioca con il traguardo di una sesta edizione fortemente

voluta dai direttori della rassegna, arriva dopo il soldout registrato lo scorso anno

dal Laboratorio Scanzonato di Dario Brunori. Come da tradizione si svolge in

collaborazione con Il Comune e la Pro-Loco di San Nicola Arcella.

Quest’anno tra i partner del progetto anche l’Iconic Film Festival che si terrà in

paese dal 23 al 26 luglio.

La Linea dell’onda è anche un’occasione unica di scoperta e valorizzazione del

territorio: dalla riapertura della Grotta dell’onda nel 2023, ai concerti acustici

tenuti alla Torre Crawford, quest’anno è la volta del Palazzo dei Principi Lanza,

antica dimora dei Principi di Scalea, che ha ritrovato splendore e lustro e ospiterà

due giornate di workshop (la seconda e la terza).

La Linea dell’onda è un progetto dello scrittore Michele D’Ignazio e della

sceneggiatrice e regista Giulia Merenda. Nasce dall’amore per San Nicola Arcella

e per i piccoli luoghi in generale, posti in cui sopravvivono ancora legami e

abitudini legate ad un mondo che sembra sempre sul punto di scomparire ma che

sorprendentemente questi borghi, come scrigni preziosi, riescono a custodire e

tramandare.

Dario Brunori, Giovanna Marini, Emanuele Trevi, Mario La Porta, Patrizia

Giancotti, Gianfranco Pannone, Marco Lodoli sono i docenti che nel corso degli

anni hanno attraversato San Nicola portando ciascuno il proprio sguardo, le

proprie pratiche, la propria arte su questo lembo di terra stretto tra il Tirreno e il

Pollino, regalandoci linguaggi e narrazioni rinnovate sulle cose del mondo.

Programma 2025

Il Vicolo, Vineria e Libreria, ore 18.00

Michele D’Ignazio e Giulia Merenda

presentano

la VI edizione de La Linea dell’onda

a seguire

La scrittura con il corpo

con Donatella Finocchiaro

venerdì 25 luglio

Palazzo dei Principi, ore 18.00

La scrittura con la voce

con l’attrice Donatella Finocchiaro

sabato 26 luglio

Il Vicolo Vineria & Libreria, ore 18.00

La scrittura delle emozioni

con Donatella Finocchiaro

Biografia

Donatella Finocchiaro è attrice di cinema, teatro e televisione, nonché regista.

Il suo esordio cinematografico è del 2002 con il film Angela di Roberta Torre,

presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, per il quale ha

ricevuto il Globo d’oro come miglior attrice rivelazione.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con registi di spicco come Marco

Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Pupi Avati, Emanuele Crialese e Emma Dante. Tra

i suoi ruoli più significativi si annoverano quelli in “Respiro” (2002), “Il regista di

matrimoni” (2006) e “Le sorelle Macaluso” (2020).Nel 2011 ha esordito alla regia

con il documentario “Andata e Ritorno”, presentato alla 68ª Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia.

Parallelamente al cinema, ha avuto una carriera teatrale di rilievo, lavorando con

registi come Luca Ronconi e Moni Ovadia. Nel 2020-2021, è stata insignita del

prestigioso Premio Eleonora Duse, unico riconoscimento italiano dedicato

esclusivamente alle attrici teatrali.

Collaborazioni

La Linea dell’onda 2025 è in collaborazione con:

Comune di San Nicola Arcella

Pro-Loco San Nicola Arcella

Iconic Film Festival 2025

ArcoMagno Beach Resort

Il Vicolo Vineria&libreria

Luoghi

Gli incontri 2025 si svolgeranno presso:

Il Vicolo Vineria & Libreria, piazzetta della Gloria

Palazzo dei Principi, via dello Stadio

La partecipazione è aperta a tutti e prevede un costo d’iscrizione.

I posti sono limitati.

Iscrizione necessaria tramite sito web

Website https://lalineadellonda.com/

Oppure messaggi whatsapp al numero 339 70 72 093