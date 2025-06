Corigliano-Rossano: con Figli della Luna cultura dell’inclusione non dice arrivederci a settembre, ma continua anche in estate. Anche quest’anno tappa all’acquapark dei record

La cultura dell’inclusione non dice arrivederci a settembre e non si conclude con il suono dell’ultima campanella, ma è un percorso che si rafforza 365 giorni l’anno anche e soprattutto d’estate, quando tutto sembra fermarsi. Dall’immancabile tappa all’Acquapark dei record che quest’anno compie 30 anni e da almeno 15 ospita i ragazzi del Centro Diurno, alla colonia estiva che contagia famiglie e comitive di sorrisi ed entusiasmo.

È così – dichiara il presidente Lorenzo Notaristefano con la vicepresidente Marilena Prezzo, il consigliere Francesca Prezzo ed soci Antonella Celestino, Dora Quadro e Margherita Quadro – che continuiamo a dare il nostro contributo, in termini di risposte ed aiuto, alle famiglie e alla comunità, continuando a diversificare i servizi oltre la didattica.

CONDIVIDIAMO L’ESTATE, DAL 1° LUGLIO LA COLONIA ESTIVA

Da martedì 1 a giovedì 31 luglio si terrà il progetto CondividiAMO l’estate, la tradizionale colonia estiva itinerante nel territorio promossa come ogni anno dalla Cooperativa Sociale di via Pietro Malena. Quest’anno le attività ludico – ricreative sotto l’ombrellone saranno ospitate dal Lido Roscianum, sul Lungomare Sant’Angelo. Dal risveglio muscolare, al bagno, passando dal lancio dei gavettoni, fino ai tradizionali giochi sulla battigia come la pallavolo e i racchettoni o ancora, balli e coreografie. Le attività che si svolgeranno incoraggeranno i ragazzi ad affrontare sfide e sviluppare un senso di autonomia e indipendenza.

RAGAZZI IL SORRISO CAMPIONI DI GIOCHI DELLA MEMORIA E BALLI

Le attività didattiche di giugno che hanno visto impegnati i ragazzi del centro diurno Il Sorriso in giochi di squadra e della memoria come palla avvelenata, bocce, caccia al tesoro, ruba bandiera, patata bollente e poi giochi da tavolo, karaoke, balli di gruppo si sono conclusi con la consegna degli attestati ed i diplomi del progetto GINNASTICAMENTEARTE.