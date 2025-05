Cosenza: seconda edizione “Mmiskata Fest”

La competizione non è necessariamente il motore primario dell’evoluzione: ce lo insegnano le Foreste, un sistema ben più complesso di un insieme di singoli alberi, la cui sopravvivenza è garantita da milioni di interazioni, senza le quali la singola pianta non avrebbe molte possibilità di sopravvivere. Le risorse tendono a fluire dagli alberi più vecchi e più grandi a quelli più giovani e più piccoli. E se un albero è in punto di morte, a volte lascia in eredità una notevole quota del suo carbonio ai vicini.

Il cuore di questo immenso network vegetale è localizzato nelle RADICI. RADICI per comunicare, nutrire, donare, vibrare, sostenere la diversità, scambiare risorse, coordinare azioni comuni. Uno scambio di linfa vitale che garantisce la vita dell’intero ecosistema attraverso la vicinanza e la collaborazione, creando legami che si fanno cura dell’altro, accogliendo e accompagnando nella rete di pratiche e azioni, ogni nuovo seme che cerca spazio per germogliare.

Facendo nostro il segreto della foresta, immaginiamo così il progetto per una comunità educante, composto da tante e diverse realtà che insieme scambiano e mettono a disposizione della collettività le proprie risorse, sentendo dove prendere nutrimento e restituendolo moltiplicato, in uno spazio condiviso dove voler e poter ESSERE. Un sogno educativo che diventi albero madre capace di sentire, nutrire e portare a frutto i talenti custoditi nelle nuove generazioni.

E’ questo lo spirito che ha animato tutte le realtà organizzatrici della seconda edizione della ‘Mmiskata Fest , una festa di quartiere che ha come obiettivo il semplice piacere di stare insieme, cambiare lo sguardo sulle cose, riappropriarsi delle proprie radici.

Sabato 31 maggio, dunque, ci ritroveremo per condividere e praticare con chiunque ne avrà voglia l’idea rivoluzionaria di stringere relazioni, fare rete, diffondere radici.

Durante la giornata si svilupperanno una serie di attività che accompagneranno e scandiranno l’iniziativa:

la restituzione di percorsi didattici dei/delle bambini/e dell’ Istituto Comprensivo dello Spirito Santo ,

, i numerosi laboratori a cura delle librerie Raccontami e Juna , della Petite Bibliothéque , del Kollettivo Kontrora , del Liceo Classico “B. Telesio” , della Polisportiva I.C. Spirito Santo Rugby Cosenza ,

e , della , del , del , della , la nuova edizione di Seconda chance , la fiera del riuso curata dal Munnizza Social Club e da Lotta senza quartiere , che permetterà a chiunque lo vorrà di dare una seconda opportunità agli oggetti non più necessari ma in buone condizioni, altrimenti destinati alla discarica (per prenotare uno spazio gratuito per il proprio stand è possibile contattare il 3489847303 o il 3887924137),

l'opera laboratoriale collettiva di pittura Radici in movimento , a cura di Joseph Weche e Vento Ardente ,

, a cura di e , i giochi popolari a cura del gruppo Scout Cosenza 1 ,

, la Free Library dell’ Associazione Coriolano Martirano ,

dell’ , l’allenamento di boxe,

lo spettacolo di clown e di bolle,

i numerosi stand presenti: della sartoria sociale ManiaMoci, del A.S. Cosenza, della Terra di Piero, di Edizioni Erranti, di Uncinette, di Talos, dei Maccabuoni, di Zinèe, di Tony, di Coessenza, della Stamperia Senza Pressa, del Progetto Scuole aperte e partecipate.

L’intera giornata sarà, inoltre, accompagnata da un pranzo sociale, preparato con i prodotti del G.A.S., dal tè arabo e dalla cena multiculturale, a cura delle famiglie dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo, oltreché da tanta buona musica.