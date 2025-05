Alla Galleria d’arte Ellebi di Cosenza la “Notte di poche parole”

In occasione della Notte Europea dei Musei 2025, la Galleria d’arte Ellebi presenta Notte di poche parole, un’esperienza collettiva e immersiva. Un’occasione unica pensata per chi desidera non solo osservare l’arte, ma diventarne parte.

Protagonista della serata sarà Giovanni Fava, che darà corpo a una performance in cui i pensieri dei visitatori verranno accolti dall’artista e trasformati, attraverso la sua mano, in materia astrale. Un’opera che prenderà forma in tempo reale, in dialogo con l’energia di tutti i presenti.

In un mondo sovraccarico di parole e in un’epoca povera di gesti, l’intervento pone l’accento sull’immobilità emotiva e sociale che ci attraversa, e che spesso ci lascia indifferenti. L’opera sarà concepita come un atto di ascolto collettivo, come riflessione sulla condizione umana contemporanea.

Il pubblico sarà invitato a vivere da vicino l’atto creativo, a contribuire con i propri pensieri a ciò che prenderà forma, a osservare la nascita dell’opera e a condividere, in un clima conviviale, uno spazio di dialogo con l’artista e gli altri partecipanti.

L’evento avrà inizio alle ore 19.00 di sabato 17 maggio 2025 e proseguirà fino al completamento dell’opera.

La partecipazione è gratuita e non necessita di prenotazione.