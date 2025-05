Cariati riconquista la Bandiera Blu: il sindaco Minò ed il consigliere Scarnato ritirano il prestigioso riconoscimento a Roma

Sul litorale cariatese torna a sventolare la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento che la Foundation for Environmental Education (Fee) assegna alle migliori spiagge italiane. Ottenuto per quattro edizioni consecutive durante l’esecutivo Sero, dal 2009 al 2012, l’importante vessillo era stato poi perso per tornare nel 2025 a tingere di blu la città di Cariati. La Bandiera Blu 2025 è stata ritirata nella mattinata odierna, martedì 13 maggio, dal Sindaco Cataldo Minò e dal delegato ai Turismi Antonio Scarnato nel corso di una cerimonia presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Una riconquista che inorgoglisce l’intera comunità e che premia l’impegno dell’amministrazione targata Cataldo Minò in questi primi due anni di gestione. <<E’ una grande rivincita- affermano il Sindaco CATALDO MINO’ ed il consigliere ANTONIO SCARNATO- che riporta Cariati nella classifica nazionale delle località balneari più appetibili. Abbiamo, tutti noi, il dovere di tutelarlo con impegno e senso di responsabilità. E’ un riconoscimento che ci rende orgogliosi, che ci permette di mostrare un ottimo biglietto da visita per l’imminente stagione estiva, ma con la consapevolezza che ancora tanto c’è da fare. Un traguardo, dunque, da cui ripartire con slancio e con la collaborazione di tutti. Uno stimolo e sprone a fare meglio per raggiungere ulteriori risultati>>. Oltre a Cariati, anche l’ingresso di Corigliano Rossano e Cropani tra le new entry in Calabria che si colloca al terzo posto nazionale nella classifica Bandiera Blu 2025.