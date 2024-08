Palio dei Rioni: l’ottava edizione dal 7 al 10 agosto a Bianchi (Cs)

Manca davvero poco e Bianchi, piccolo paese della provincia di Cosenza, nel cuore del Savuto, si prepara ad accogliere l’ottava edizione del Palio dei Rioni. L’atteso evento estivo, che avrà inizio dal 7 al 10 agosto, a partire dalle 21,30 in piazza Matteotti, vedrà coinvolta l’intera popolazione del paese, suddivisa in quattro rioni, che si sfideranno tra un gioco popolare e l’altro, contendendosi l’ambito trofeo.

La prima e spettacolare serata, dedicata alla presentazione dei vari carri, vedrà i rioni Santiago, Briganti, Serrapapaglio, e i campioni in carica Rivolta, gareggiare presentando spettacolari coreografie che verranno giudicate da una attenta commissione artistica. Quest’anno, nel corso della prima serata, ci sarà un ospite speciale, che arriverà a Bianchi direttamente dall’amata fiction di Canale 5: “Viola come il mare”.

La vera forza del Palio dei Rioni, è la partecipazione di massa, di interi gruppi familiari che competeranno in vari giochi popolari, che vedranno come protagonisti sia adulti che bambini. Il gruppo organizzatore, anche in questa ottava edizione, ha messo in atto diversi giochi, dai più tradizionali: come il tiro alla fune e il lancio dell’uovo, a quelli più attuali come “palla mpocata”, gatto cieco e volpe zoppa, il gioco della spugna, lo slalom in bicicletta e tanti altri. Saranno quattro serate all’insegna del divertimento e della leggerezza, momenti di festa e di sana competizione che coinvolgono e uniscono, ormai da otto anni, partecipanti e spettatori che arrivano da varie parti d’Italia.

Per chi volesse seguire l’evento ludico a distanza, oltre ai canali social Instagram e Facebook, è possibile installare sul proprio smartphone, l’applicazione del Palio dei Rioni, presente sugli store Android.