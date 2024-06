Apre a Castrovillari “Il giusto supporto”: lo sportello informativo rivolto ai cittadini stranieri gestito dagli studenti dell’ITCG “Pitagora-Calvosa”

Martedì 11 Giugno alle 9,30, in via sperimentale, aprirà presso la casa comunale nel Palazzo di Città, al piano terra, lo sportello informativo per l’accoglienza e la consulenza ai cittadini stranieri bisognosi di notizie sui servizi erogati sul territorio comunale. Lo sportello verrà gestito dagli studenti dell’ITCG “Pitagora – Calvosa” di Castrovillari, ideatori di un progetto relativo ai P.C.T.O. con creazione di una organizzazione di volontariato corrente sotto la denominazione di “ODV Il Giusto Supporto”. La necessità di intervenire per supportare i cittadini stranieri e non solo, ha dato luogo a tale iniziativa per dare informazioni agli stessi su una serie di servizi di diversa natura quali quelli sanitari, comunali, fiscali, burocratico-amministrativi.

Gli studenti dello storico Istituto cittadino, in numero di quattro, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30, ogni martedì, accoglieranno chiunque avesse bisogno, indirizzando i cittadini presso gli enti preposti all’erogazione degli stessi servizi. Il tutto sarà in via sperimentale per questo mese, mentre riprenderà in via definitiva dal prossimo settembre. L’ITCG “Pitagora – Calvosa”, tramite il proprio Dirigente Scolastico Vincenzo Tedesco ringrazia vivamente l’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco Domenico Lo Polito dell’attenzione, sensibilità e solerzia nell’accettare tale forma di collaborazione e nel predisporre i locali di cui usufruiranno gli studenti per esplicare tale importante servizio. Presso l’ITCG “Pitagora – Calvosa” ci si è dati una linea chiara per la progettazione relativa ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza – Scuola Lavoro): nello specifico fare Impresa tramite le diverse forme di simulazione ha dato luogo a diverse idee progettuali ma nello stesso tempo operare nel Terzo Settore ponendosi a disposizione di chi ha bisogno diventa per i ragazzi uno stimolo per incidere nel “sociale” ai fini di una sana crescita dei futuri cittadini.