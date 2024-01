Al Teatro Rendano l’apertura della 45^ Stagione Concertistica con Giuliano Carmignola e I Solisti Aquilani

Il 2024 vede l’Associazione Musicale Maurizio Quintieri APS spegnere 45 candeline, una per ogni anno in cui l’ente ha contribuito ad arricchire culturalmente la regione Calabria, ed in particolar modo la città di Cosenza ed il Teatro Rendano.

La Stagione Concertistica, come sempre, esiste grazie al partenariato istituzionale con il Comune di Cosenza e grazie al sostegno del MIBACT e della Regione Calabria, oltre a quello dell’affezionato pubblico.

Il Presidente Giuseppe Maiorca ed il Dir. Artistico Lorenzo Parisi, sono particolarmente lieti di dare l’avvio alle attività con un appuntamento tanto importante, frutto di una sinergia con altri due partner di pregio: il CIDIM ed AMA Calabria.

Protagonisti della serata Giuliano Carmignola, uno dei violinisti più apprezzati al mondo, ed “I Solisti Aquilani” formazione d’archi assai pregevole con sede all’Aquila.

Il programma è tutto dedicato al repertorio di Vivaldi e Bach, di cui Carmignola è uno degli interpreti più autorevoli in assoluto.

Con il primo appuntamento è possibile sottoscrivere anche l’abbonamento a tutti i concerti ed approfittare delle promozioni.

Per prenotazioni e prevendita: www.associazionequintieri.com, oppure www.liveticket.it/associazionequintieri.

Biglietteria presso Agenzia InPrimafila, oppure in Teatro la sera del concerto (apertura botteghino ore 18:00).