Il presidente Bajram Begaj accolto dalla comunità di Spezzano Albanese

È stato un tripudio di presenze quello registrato a Spezzano Albanese per la visita del presidente della Repubblica albanese Bajram Begaj. Una comunità in festa che ha accolto il capo di stato in maniera estremamente calorosa, a cui si sono uniti tanti cittadini albanese, residenti a Spezzano, a cui il presidente Begaj ha voluto rendere omaggio.

Nel programma spezzanese, il sindaco Ferdinando Nociti ha atteso il presidente davanti la sede municipale, assieme ai tanti sindaci del comprensorio e delle comunità arbëreshe, e percorso a piedi via Plebiscito fino a Palazzo Luci dove ha mostrato i lavori che l’amministrazione comunale sta eseguendo per il rifacimento dell’area e la trasformazione del Museo da virtuale e Museo di reperti. Il ritorno presso la sala consiliare ha visto l’esecuzione degli inni nazionali e il saluto ufficiale del primo cittadino Nociti il quale ha evidenziato il rapporto stretto che, soprattutto oggi, si consolida con la patria d’Albania. «Siamo orgogliosi -ha sottolineato Nociti- di ricevere il Presidente Begaj nella nostra comunità. Insisto affinché iniziative del genere possano incentivare la promozione della cultura e della lingua albanese nelle scuole. Approfitto della presenza dei consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Franco Iacucci -ha concluso- per chiedere di spendersi in difesa delle autonomie delle scuole di San Demetrio, Lungro e Spezzano Albanese».

Ben 12 i sindaci con la fascia accorsi all’evento, di cui ben 9 di comunità arbëreshe, il tutto condito da canti eseguiti da Emiliana Oriolo accompagnata dai fratelli Scaravoglione.

«Un rapporto che si rinsalda e diventa sempre più fiorente fra l’Albania e le comunità arbëreshe -ha detto il presidente Begaj- anche grazie a questi incontri così partecipati. La Repubblica albanese -ha aggiunto- ha da sempre legami forti con l’Italia che è il nostro miglior partner. Auspichiamo sempre che le collaborazioni diventino più frequenti e durature».

In chiusura, il sindaco Nociti ha voluto omaggiare il presidente, con un quadro dell’artista Nadia Martorano, e la moglie, con un oggetto in oro realizzato dall’orafo Stanislao Misurelli.