Autunno in ritardo, famiglia Barbieri no: ad Altomonte ritorna l’esperienza di raccolta funghi e castagne

Stimolare la conoscenza esperienziale dei boschi con la raccolta dei funghi e delle castagne e far vivere l’incontro emozionale a tavola. Se l’estate non si decide a lasciare il passo all’autunno, ci pensa l’Hotel – Ristorante affacciato sulla Città d’arte di Altomonte, con la Mushroom Experience, la proposta che si rinnova da 37 anni e che coniuga ospitalità, cibo e territorio, filiera corta e biodiversità. In perfetto stile Barbieri.

Da sabato 28 ottobre a domenica 3 dicembre. Le esperienze da vivere nell’oasi di pace e relax Barbieri prevedono la possibilità del solo pranzo con la degustazione del menù dedicato o la combinazione con il pernottamento, per uno o due giorni, con mezza pensione o pensione completa.

Come aperitivo di benvenuto la cucina Barbieri propone i fritti della tradizione con crespelle e polpettine di melanzane. L’antipasto è composto dal Gran piatto del Pollino con salumi, formaggi e funghi cardoncelli sott’olio, porcini con mollicata di pane, misto di funghi del sottobosco in terrina; zuppa di ceci e porcini, sformato di patate della Sila ai funghi porcini; il tutto accompagnato da bruschette di pane artigianale e le creme di Bottega Barbieri. Il Risotto Carnaroli di Sibari con ovuli, porcini e trucioli di maialino nero croccante ed i Rascateddri salsiccia e funghi. Sono, questi, i primo piatti. Seguono i secondi: involtini di maialino nero con patate della Sila e Cardoncelli e Stufato di manzo Podolico ai funghi minori del sottobosco. Si conclude con i dolcetti della tradizione di Casa Barbieri accompagnati dal vino Passito di Bottega Barbieri e dalle caldarroste.

Oasi di pace e relax e non solo. La Famiglia Barbieri continua ad essere protagonista di eventi territoriali ed extra-regionali. Nei giorni scorsi, di ritorno dalla Fiera Anuga di Colonia, in Germania, ospite della Regione Calabria per raccontare attraverso le ricette della tradizione le produzioni agroalimentari locali, l’Agrichef Enzo Barbieri, con Patrizia e Michele sono stati protagonisti dell’evento dal titolo DALL’IDENTITÀ TERRITORIALE ALLA NARRAZIONE AZIENDALE, promosso dal management del Frantoio Santa Lucia a Roggiano Gravina, alla presenza, tra gli altri dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo e di Fulvia Caligiuri, commissario dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura, Arsac.

– Ieri, venerdì 21 ottobre, la Famiglia Barbieri è stata protagonista a Fuscaldo per l’evento dedicato alle DE.CO. Made in Calabria.