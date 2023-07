La poesia di Anna Lauria protagonista a Corigliano Rossano

Serata ricca di pathos quella tenutasi nel Chiostro di San Bernardino alla presenza di un pubblico numeroso e attento, a tratti coinvolto emotivamente, a tratti allietato. Elogio dell’attesa è stato consegnato ai lettori in una cornice prestigiosa e suggestiva, e protagonista è stata la poesia di Anna Lauria, tornata alla pubblicazione dopo undici anni, di cui è stata ripercorsa la corposa carriera di poetessa, speaker, maestra di dizione e artista a tutto tondo. Il suo libro ha inaugurato ufficialmente la nuova collana di poesia “Evocazioni” della testata giornalistica-casa del libro Informazione & Comunicazione.

L’evento ‒ inserito nella rassegna culturale “Liberam(e)nte libri, letture per crescere insieme”, promossa dall’amministrazione comunale, di cui ha portato i saluti l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi ‒ coordinata con garbo e professionalità dalla redattrice Erminia Madeo, è stata la partecipazione che ha elogiato la poetessa per la qualità delle sue opere e l’impegno sociale profuso negli anni. Il filosofo e scrittore Pierpaolo Grezzi ha dato gli strumenti di lettura delle poesie di Anna Lauria, di cui ha analizzato le tematiche affrontate e la forza del verso, ripercorrendo le fasi che dal dolore, dalla mancanza e dalla sottrazione giungono poi agli affetti, all’amore per la propria terra, alla speranza nel domani. Il direttore della testata giornalistica I&C, Matteo Lauria, ha offerto lo spunto per riflessioni sul ruolo della poesia nella società contemporanea. Le letture sono state affidate ai talentuosi Franco Cirò e Placido Bonifacio, che hanno saputo trasmettere le emozioni dei versi della silloge. L’accompagnamento musicale del coro polifonico “Fughe armoniche”, diretto dal Maestro Alfonso Ponte, ha contribuito a creare un’atmosfera magica con i loro canti: meritevole di citazione l’Ave Maria di Gounod, la cui interpretazione è stata da pelle d’oca.

La poesia si rivela un potente strumento educativo per promuovere la gentilezza, il rispetto reciproco e la nobiltà d’animo, contrastando la volgarità, un’opportunità preziosa per gli autori emergenti di entrare in contatto con il pubblico. Informazione&Comunicazione continuerà a sostenere e promuovere iniziative culturali che contribuiscono a diffondere la poesia e a dare voce a nuovi talenti, arricchendo il panorama artistico e letterario regionale. La collana “Evocazioni” ha l’ambizione di rompere gli schemi e si impegna ad accompagnare i suoi autori in tutto il percorso di promozione, mettendo a disposizione tutti i suoi strumenti per raggiungere lo scopo.