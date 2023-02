Gabry Sangineto finalista ai Dance Music Award nella categoria “Miglior House Dj Producer 2022”

Gabry Sangineto, Dj e Produttore discografico di Belvedere Marittimo (CS), dopo la recente esibizione a Casa Sanremo The Club, è ufficialmente in finale ai Dance Music Awards (premio nazionale di Musica Dance) nella categoria “Miglior House Dj Producer 2022”.

Per sostenerlo, basta inviare un sms al numero 3516265660 scrivendo come testo il codice 232.

Le votazioni termineranno Domenica 12 Marzo 2023.

La serata finale dei Dance Music Awards, che vedrà sul palco come presentatori due senatori del microfono come Faber e Isa B, è prevista per Domenica 26 Marzo a Villa Renoir – Legnano (MI).

Durante l’evento saranno presenti i principali magazine di settore che svolgeranno interviste e reportage.