A Cosenza la presentazione della nuova edizione de “L’Unità”. Sansonetti: “Sarà il giornale di sinistra che manca all’Italia”

Si svolge a Cosenza la prima manifestazione pubblica in Italia per la presentazione della nuova edizione de “L’Unità”. Martedì 28 febbraio 2023, alle ore 17.30, nel salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi, ci saranno alcuni dei protagonisti della esperienza politica e professionale vissuta intorno al giornale al tempo in cui era l’organo ufficiale di informazione del Pci.

La presentazione della nuova edizione si snoderà attraverso un confronto, coordinato da Enza Bruno Bossio, a cui partecipano Franco Ambrogio, Ilario Ammendolia, Pantaleone Sergi, Filippo Veltri e Piero Sansonetti. Aprirà i lavori il saluto del sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

L’evento, di fatto, costituirà il lancio dell’uscita del nuovo giornale prevista per il successivo mese di marzo. “Torna l’ Unità, Torna Gramsci” è lo slogan, anticipato dal nuovo direttore Piero Sansonetti, che è stato caporedattore, nonché vice e condirettore del quotidiano di via dei Taurini.

In sostanza, vuole essere un richiamo storico, in vista della celebrazione del centenario della nascita del giornale, fondato da Antonio Gramsci nel febbraio dell’anno 1924. Ciò che sarà il nuovo giornale è il tema posto al centro del confronto che si svolgerà martedì prossimo a Cosenza.

Una anticipazione è stata fatta da Piero Sansonetti nei giorni scorsi: “È l’ Unità e l’Unità sarà, cioè un giornale di sinistra che in questo momento manca in Italia”.