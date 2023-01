Cariati nel Novecento tra cronaca e storia, sabato la presentazione del nuovo libro di Franco Liguori

“Promuovere la conoscenza della storia locale significa riappropriarsi delle proprie radici e della propria identità e contribuire, con maggiore consapevolezza, a costruire opportunità di sviluppo. Senza il preziosissimo lavoro di studio e ricerca di storici come Franco Liguori, questo percorso destinato ad affidare la memoria di quello che siamo stati alle future generazioni, risulterebbe più difficile”.

È quanto dichiara il sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione per l’opportunità di confronto che eventi come quelli ospitati dal Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni continuano ad offrire.

Cariati nel Novecento tra cronaca e storia. Sarà presentato sabato 28 gennaio alle ore 17,30 nella sala convegni di Palazzo Chiriaci, il nuovo libro dello storico cariatese Franco Liguori.

Coordinati da Assunta Scorpiniti, responsabile del Mumam, dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Filomena Greco interverranno Giuseppe Ferraro, direttore dell’Istituto Risorgimento Cosenza e membro del Comitato scientifico dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea (ICSAIC), gli ex sindaci di Cariati, Antonio Latanza, già preside del Liceo scientifico e Damiano Montesanto, già docente dello stesso istituto d’istruzione e Don Giuseppe De Simone, Vicario episcopale per la Cultura dell’Arcidiocesi Rossano – Cariati.

Il Novecento a Cariati, in tutti i suoi aspetti, politico-amministrativo, economico, sociale, ecclesiastico-religioso, culturale. Corredato da foto dell’epoca, in bianco e nero, il volume, di 470 pagine, si suddivide quattro parti, corrispondenti a quattro fasi della storia locale del XX secolo: dagli inizi del secolo al 1922 (parte I); dall’avvento del Fascismo alla Liberazione (1945 – parte II); dalle elezioni comunali del 1946 ai primi anni Sessanta (parte III; dalle elezioni amministrative del 1966 al Duemila (parte IV). Seguono 5 capitoli di approfondimenti: 1) Formazione e sviluppo della Marina; 2) Storia dell’emigrazione cariatese; 3) La Chiesa di Cariati nel Novecento (vescovi, sacerdoti, storia del Seminario, feste religiose); 4) Cenni storici del Liceo Scientifico di Cariati; 5) I Cariatesi del Novecento che hanno dato lustro al paese.