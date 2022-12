Cosenza: inaugura giovedì la collettiva degli artisti Bozzo, Mazzei e Russo

Nel cuore della città vecchia, all’interno della galleria d’arte autogestita Gaia, si inaugura giovedì 22 dicembre alle 18,00 “Gli occhi sulla città vecchia”, collettiva degli artisti cosentini Francesco Bozzo, Diego Mazzei e Ivana Russo.

“Sono gli occhi che vogliamo puntare sulla fragile bellezza del quartiere storico della nostra città. Gli occhi, offerti in dono, di Santa Lucia e non le mani degli im-prenditori d’assalto e privi di scrupoli, narrati da Francesco Rosi già nel 1963. Gli occhi di chi si spoglia di tutto, anche della propria vista, per amore dell’altro. E come la santa che si strappò via gli occhi per donarli a un fanciullo invaghitosi di lei, così il collettivo GAIA prova a rinunciare ai suoi di occhi per assumere quelli del quartiere, di chi lo vive e lo abita, tra mille difficoltà, tutti i giorni. Una luce intensa, un laser penetrante che illumina senza bruciare, che chiarifica senza alterare. La luce che emana dalle opere di Francesco Bozzo, Diego Mazzei e Ivana Russo, una luce che racconta rischiarando, senza artifizi o infingimenti.” si legge nella nota a firma del collettivo.

Appuntamento dunque alle 18,00 in via Galeazzo di Tarsia al civico 22 con ingresso gratuito.