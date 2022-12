A Corigliano-Rossano “Christmas’s song: domenica 18 dicembre la chiusura della VII Stagione Concertistica

La magia del Natale per l’ultimo appuntamento della VII edizione della Stagione concertistica Città di Corigliano-Rossano. Domenica 18 dicembre, presso la Chiesa dei Santi Nicola e Leone a Corigliano Scalo, è in programma il concerto “Christmas’s song” della Paisiello Symphonic Band diretta dal M° Antonio Ricciardi. L’evento, inserito nella kermesse organizzata dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, avrà inizio alle ore 19.00 con ingresso libero.

Uno spettacolo musicale che coniuga la tradizione del grande repertorio natalizio, sacro e profano, con la freschezza e la fantasiosità degli arrangiamenti, realizzati quasi tutti in chiave jazzistica.

La Paisiello Symphonic Band nasce nel 2015 dalla volontà dell’allora Direttore del Conservatorio “Giovanni Paisiello” Maestro Lorenzo Fico e del Maestro Rocco Cetera, attualmente confermata dal Direttore Maestro Gabriele Maggi. Questa formazione composta solo da strumentisti a fiato e percussioni, include allievi di varie classi del Conservatorio facenti parte dei corsi di I e II Livello Accademico nonché ex allievi già laureati. L’Orchestra ha all’attivo numerosi concerti e vanta numerose collaborazioni con importanti Istituzioni quali la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, l’Aeronautica Militare e la Marina militare.

Attualmente la Paisiello Symphonic Band è preparata e diretta dal Maestro Antonio Ricciardi, docente della classe di Trombone del Conservatorio “Giovanni Paisiello”.